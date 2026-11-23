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O candidato derrotado à Presidência nas eleições de outubro deste ano, Flávio Bolsonaro (PL), afirmou que não apresentou provas de irregularidades no pleito porque, segundo ele, é “proibido de investigar” o processo.

“Eu não tenho provas porque sou proibido de investigar”, declarou Flávio, em entrevista à emissora norte-americana Fox News, no domingo, 22 (veja vídeo abaixo).

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O senador afirmou que o modelo brasileiro impediria auditorias externas e que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apenas repetiria conclusões de sua equipe técnica.

“Os técnicos da tecnologia, que estão lá há vários anos, há várias eleições, são suspeitos. O que eles dizem vira verdade. Se pedimos uma auditoria, ela não será autorizada”, disse.

Ao contrário do que afirma o senador, o sistema eletrônico brasileiro prevê mecanismos de auditoria e conferência pública dos resultados.

Senador cita Venezuela para defender voto impresso

Para defender a adoção do voto impresso, Flávio citou a Venezuela. Segundo ele, o modelo com comprovante individual preserva o sigilo e permitiu a recontagem das eleições presidenciais venezuelanas de 2024, quando teriam sido identificadas irregularidades.

“O sistema brasileiro hoje permite uma recontagem dos votos? Não”, afirmou.

Na comparação, Flávio confundiu comprovantes individuais de votação com atas eleitorais. Na eleição venezuelana de 2024, fiscais da oposição digitalizaram atas impressas ao fim do pleito e apontaram divergências em relação aos dados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE).

No Brasil, cada urna imprime o Boletim de Urna (BU) ao fim da votação. O documento é afixado na seção eleitoral, entregue aos partidos e publicado na internet, permitindo a conferência dos resultados.

Como funciona a auditoria das urnas

Além disso, as urnas eletrônicas não têm conexão com a internet nem com redes externas. O sistema utiliza assinatura digital criptografada, e o código-fonte fica disponível para inspeção de partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Forças Armadas e universidades meses antes da votação.

O processo também inclui o Teste Público de Segurança (TPS), além da emissão dos BUs para conferência pública dos resultados por seção eleitoral.

Os boletins são publicados pelo TSE e podem ser comparados por partidos e cidadãos com os dados da totalização oficial. Além disso, no dia da eleição, urnas sorteadas em todo o país passam por uma votação de teste acompanhada por entidades fiscalizadoras, para verificar se os equipamentos registram corretamente os votos digitados.

Flávio fugiu do Brasil em outubro, após derrota nas urnas

Flávio está nos Estados Unidos desde 27 de outubro de 2026, dois dias depois do segundo turno. Desde a viagem, o senador tem concedido entrevistas à imprensa norte-americana e feito declarações sobre supostas fraudes eleitorais.

As alegações foram rejeitadas pelo TSE, presidido pelo ministro Kassio Nunes Marques, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF) por Jair Bolsonaro (PL), pai do senador. O próprio PL e observadores internacionais também rejeitaram as acusações.