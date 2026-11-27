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Embora parte do PT tenha demonstrado resistência e desconfiança em relação à escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente nacional do partido, Edinho Silva, elogiou a decisão.

Em publicação nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira, 27, Edinho classificou a escolha como um “grande acerto” de Lula.

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Segundo o dirigente petista, Trabuco, atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, dará continuidade ao trabalho conduzido pelo ex-ministro Fernando Haddad e pelo atual titular da pasta, Dario Durigan — que deve deixar o cargo em janeiro de 2027 após um período de transição.

"Significa a continuidade do trabalho sério liderado por Fernando Haddad e por Dario Durigan. A política econômica do presidente Lula pressupõe responsabilidade fiscal, justiça social e capacidade de investimento do Estado Brasileiro para a construção de um Brasil forte, desenvolvido e que gere oportunidades", afirmou Edinho.

Entenda a resistência de parte do PT

Apesar do apoio de Edinho, a escolha de Trabuco provocou preocupação em setores do PT. Parte do partido teme que o banqueiro adote uma política de forte austeridade fiscal, com cortes que possam atingir programas sociais e a Previdência.

A preocupação remete à passagem de Joaquim Levy pelo Ministério da Fazenda, durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT), marcada por medidas de ajuste fiscal e desgaste político.

A comparação também envolve a ligação dos dois nomes com o Bradesco. Antes de assumir a Fazenda em 2015, Levy era diretor da Bradesco Asset Management. Trabuco, por sua vez, construiu uma carreira de mais de cinco décadas no banco.

Além disso, no fim de 2014, Trabuco recusou o convite feito por Dilma para comandar o Ministério da Fazenda e indicou Levy para ocupar o cargo.

Mercado financeiro reage com otimismo à escolha

Na direção oposta à preocupação manifestada por parte do PT, o mercado financeiro recebeu com otimismo a escolha de Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027.

Confirmada pelo Palácio do Planalto na noite de quinta-feira, 26, a indicação foi interpretada por investidores e economistas como um sinal de compromisso com a responsabilidade fiscal.

A escolha também foi vista como um alívio após semanas de tensão no mercado financeiro no período pós-eleitoral.