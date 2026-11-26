A escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorre em meio a um cenário de pressão do mercado financeiro sobre a política fiscal do governo, preocupação com o crescimento da dívida pública e incertezas sobre os rumos da economia brasileira. Após a reeleição de Lula, a desconfiança de parte dos investidores contribuiu para a queda dos preços dos ativos e a elevação dos juros de longo prazo, movimento que começou a apresentar sinais de reversão diante das especulações sobre a chegada do executivo do Bradesco ao governo.

A aceitação do convite, anunciada nesta quinta-feira, 26, reforça a expectativa de uma aproximação entre o governo e o mercado financeiro em torno da condução da política econômica. Com trajetória de mais de quatro décadas no Bradesco e reconhecida reputação no setor, Trabuco é visto como um nome capaz de transmitir maior confiança aos investidores, especialmente em relação ao compromisso com o equilíbrio das contas públicas.

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O ministério foi anunciado nesta quinta-feira, 26 - Foto: Leandro Fonseca / Exame

Para o economista Cleiton Silva de Jesus, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), a indicação representa um choque de expectativas e pode contribuir para uma mudança na percepção dos agentes econômicos sobre o futuro do país. Segundo ele, a reação do mercado está diretamente relacionada à confiança na capacidade do governo de controlar os gastos, conter a inflação e administrar o endividamento público.



Para explicar os efeitos da indicação, o doutor em Desenvolvimento Econômico destaca que o comportamento do mercado financeiro está diretamente relacionado às expectativas dos agentes econômicos sobre o futuro do país.

"Veja só, a economia moderna é baseada em expectativa e confiança. O que as pessoas esperam para o futuro importa muito para a economia, especialmente as pessoas que financiam a dívida pública brasileira, que investem no Brasil, que apostam no Brasil e por aí vai. Se, em algum momento do tempo, as pessoas esperam, por algum motivo, verdadeiro ou não, que o futuro vai ser ruim, elas antecipam esse futuro e vendem ativos. Os preços dos ativos caem, a expectativa de crescimento que essas pessoas têm em relação ao crescimento do Brasil diminui, a expectativa de inflação também sobe. Então, é coisa ruim esperar um futuro desgraçado. Vou usar essa palavra aqui mais pesada."

Na avaliação do economista, a reeleição de Lula inicialmente provocou uma reação de desconfiança entre investidores, que passaram a considerar a possibilidade de uma condução econômica menos comprometida com o controle dos gastos públicos. A expectativa era de que o Ministério da Fazenda fosse ocupado por um nome mais próximo das posições defendidas pelo PT.

"Com a indicação, com o aceite de uma pessoa com uma grande reputação no mercado financeiro, que é um cara que não é do partido, digamos assim, não é de esquerda, não tem histórico de comunista, não tem histórico de gastador, o mercado refaz as suas perspectivas, né, as suas posições, revê as suas expectativas e pensa assim: opa! Parece que Lula não vai jogar a gente no precipício, não. Aí passa a comprar, e aí os preços dos ativos sobem."

Juros e dívida pública

Um dos efeitos esperados com a escolha de Trabuco está relacionado ao comportamento dos juros de longo prazo, que são influenciados pelas expectativas dos investidores sobre a capacidade do governo de administrar suas contas e honrar os compromissos financeiros.

Cleiton explica que esses indicadores não devem ser confundidos com a taxa Selic, definida pelo Banco Central a partir de fatores como as projeções de inflação. Os juros de longo prazo, por sua vez, refletem as condições exigidas pelo mercado para financiar a dívida pública em períodos mais extensos.

"Agora, tem um outro juro aí, que isso ainda não é muito claro para as pessoas, que é o juro que eu e você podemos estar ganhando ao comprar títulos da dívida pública hoje e amanhã, que é um juro mais de mercado, de cinco anos, de oito anos, dez anos, que não é essa Selic do Banco Central."

Na avaliação do economista, a indicação de um executivo com credibilidade no setor financeiro pode reduzir a percepção de risco dos investidores e, consequentemente, diminuir a remuneração exigida para a compra de títulos públicos brasileiros.

"E aí o movimento agora, se vem um cara com grande credibilidade no mercado financeiro, que era do Bradesco, o povo diz: opa, a dívida brasileira não vai explodir, não vai dar calote, então não precisamos exigir tantos juros assim para comprar títulos de dívida. Vamos comprar. E aí aquele juro que subiu, que passou dos 15, depois você olha aí quanto é que está o juro prefixado de um título do Tesouro, deve estar mais de 15 ontem."

O especialista pondera, entretanto, que a recuperação das expectativas não necessariamente ocorrerá na mesma velocidade da deterioração registrada após a reeleição de Lula. Para ele, a reversão do movimento de desconfiança tende a ser mais gradual.

Autonomia será desafio para Trabuco

Apesar da repercussão positiva que a escolha pode provocar inicialmente, Cleiton Silva de Jesus considera que o principal desafio de Trabuco estará na autonomia para conduzir a política econômica. Isso porque o futuro ministro terá de conciliar a necessidade de controle das contas públicas com os compromissos sociais assumidos pelo presidente durante a campanha eleitoral.

"E o que é que depende dessa história toda? É se realmente o camarada vai ter autonomia para tocar o que ele acha que deve tocar. E se o conflito que vai ter, e que sempre tem, entre o que deve ser feito e o que foi prometido, ou mais ou menos prometido em campanha."

Para o economista, a tarefa envolve encontrar um equilíbrio entre a responsabilidade fiscal e a preservação de políticas públicas voltadas à população mais pobre.

"Que é controlar as contas públicas e, ao mesmo tempo, preservar o mínimo do que foi, digamos assim, chancelado nas urnas."

Nesse cenário, o especialista considera que a escolha de Trabuco foi acertada justamente por sinalizar ao mercado uma disposição do governo para adotar uma postura mais equilibrada na condução da economia.

"E eu acho, inclusive, que essa é a decisão acertada. Porque isso é um choque de expectativas. Ele está dizendo: "A eleição é uma coisa, a vida real é outra, realpolitik é outra coisa". Eleição você quer ganhar, aí tem que prometer demais, mas, na hora de governar, com a caneta na mão, tem que equilibrar. Você tem que ser responsável."

Referência a 2002

A movimentação em torno de Trabuco também levou o economista a traçar um paralelo com o início do primeiro governo Lula, em 2003. Na ocasião, a escolha de Henrique Meirelles, ex-presidente do BankBoston, para comandar o Banco Central ajudou a reduzir a desconfiança de investidores em relação à política econômica do novo governo.

Para Cleiton, a indicação de Trabuco pode representar uma tentativa de reproduzir parte daquele movimento, embora reconheça que o cenário internacional atual apresenta desafios diferentes.

"É um movimento parecido, em alguma medida, com o que foi em 2002/2003, com a primeira eleição de Lula. O dólar "pipocou", a expectativa de inflação também. Aí ele bota Meirelles, do Bank of Boston, parecido com o Trabuco. E aí o movimento se desfaz, o dólar abaixa, os juros caem, a expectativa de inflação cai. E o Brasil anda bem, 2004, 2005, 2006, 2007 até 2008. Então, acho que, não sei, talvez o velhinho esteja querendo meio que reeditar aquilo ali. Não é coisa fácil, não, porque lá teve ajuda do setor externo. Agora, o setor externo está desafiador."

Quem é Luiz Carlos Trabuco

Aos 75 anos, Luiz Carlos Trabuco construiu uma trajetória de mais de quatro décadas no Bradesco. O executivo ingressou na instituição aos 17 anos, como escriturário, e percorreu diferentes cargos até chegar à presidência executiva do banco, em 2009.

Em 2018, assumiu a presidência do Conselho de Administração da instituição, função que exerce atualmente. Durante sua trajetória, participou de operações importantes, como a aquisição do HSBC Brasil, em 2015.

Trabuco já havia sido sondado para assumir o Ministério da Fazenda em 2014, durante o segundo governo de Dilma Rousseff (PT), mas recusou o convite. Na ocasião, apoiou a escolha de Joaquim Levy para o comando da pasta.

Agora, sua aceitação ocorre em um contexto de pressão do mercado financeiro por medidas de controle dos gastos públicos. Entre as iniciativas recentes do governo está o chamado Plano Moretti, sancionado por Lula após aprovação no Congresso, com previsão de gerar uma economia de até R$ 56 bilhões em 2027.