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Após Luiz Carlos Trabuco, atual presidente do Conselho de Administração do Bradesco, aceitar o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir o Ministério da Fazenda, o governo anunciou o executivo como novo ministro para o quarto mandato do petista.

Em nota, o Executivo federal informou que a confirmação aconteceu em reunião realizada no final da tarde desta quinta-feira (26), no Palácio da Alvorada.

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"Luiz Carlos Trabuco aceitou o convite feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027", escreveu.

Trabuco é o primeiro nome confirmado para o novo mandato de Lula. Ele é um dos nomes do mercado financeiro com quem Lula tem maior proximidade.

Geddel defendeu nome de Trabuco para pasta

Antes do anúncio oficial, o ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) manifestou apoio à escolha de Trabuco para a pasta. O emedebista já havia defendido publicamente o nome do executivo.

"Eu conheço o Trabuco, o bancário Trabuco começou, lá aos 17 anos, como funcionário do Bradesco. Galgou, na sua atividade, posições até chegar a presidir o banco e hoje preside o Conselho de Administração", defendeu.

Quem é Luiz Carlos Trabuco?

Trabuco chegou à presidência do Bradesco em março de 2009. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do HSBC no Brasil, em 2015, considerada uma das maiores transações do setor bancário brasileiro naquele ano.

Ele permaneceu no comando executivo do banco até março de 2018, quando foi sucedido por Octavio de Lazari Junior. Desde então, ocupa a presidência do Conselho de Administração da instituição.

Atuação em entidades empresariais

Além da carreira no Bradesco, Trabuco ocupou cargos em entidades representativas do setor financeiro e empresarial. Entre eles estão a presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a participação em conselhos e organizações ligados aos segmentos de seguros, previdência e crédito.

Até o começo de 2026, presidia o conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Foi sucedido por Milton Maluhy Filho, do Itaú.

Em novembro de 2026, Trabuco assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), sucedendo o empresário Jorge Gerdau, que liderou a entidade por 25 anos. O movimento busca promover a competitividade do país, aproximando o setor produtivo do poder público e discutindo medidas para reduzir o chamado Custo Brasil.