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Cotado para assumir novamente a linha de frente da Esplanada dos Ministérios a partir de janeiro de 2027, o senador eleito Rui Costa (PT) tem feito mistério sobre seu futuro dentro do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo informações recente obtidas pelo portal A TARDE, em conversas com interlocutores de Rui e do Planalto, o baiano, visto como essencial por Lula para seu quarto mandato, tem feito mistério sobre qual será sua decisão política.

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O petista tem conversado pouco com aliados sobre os encontros recentes com o presidente, que está montando aos poucos a Esplanada dos Ministérios.

Uma das fontes, sob anonimato, afirmou que Rui tem sido cauteloso e evitado vazar informações para manter 'intacta' sua relação de confiança com o presidente da República, que vê no ex-governador da Bahia uma pessoa 'dele', com quem construiu uma relação sólida nos últimos quatro anos.

Rui Costa é cotado para quais ministérios de Lula?

Ministro-chefe da Casa Civil entre 2023 e 2026, Rui Costa tem sido cotado para voltar ao posto, mas seu nome também tem sido ventilado para outras pastas.

Nos últimos dias, Rui foi vinculado ao futuro Ministério da Segurança Pública, que será 'refundado' por Lula para o próximo mandato. O petista, no entanto, não tem comentado sobre o assunto.

O portal A TARDE trouxe com exclusividade, na última semana, as discussões sobre a possibilidade de Rui Costa, conhecido por seu perfil 'tocador de obras', assumir um superministério voltado para a área da infraestrutura.

Outro cenário envolve Rui Costa como ministro de Minas e Energia. Há também, segundo apuração do portal A TARDE, uma chance remota de Rui Costa não assumir qualquer pasta de imediato, permanecendo nos primeiros meses de mandato no Senado.

Rui Costa está cotado para as seguintes pastas: