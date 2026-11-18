A República do Dendê, como é chamada a alta cúpula de políticos da Bahia em Brasília, esteve na linha de frente em algumas das principais decisões do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos últimos quatro anos.

Desse grupo, dois nomes se destacam: Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT), ex-governadores da Bahia e peças fundamentais para a governabilidade de Lula ao longo da sua terceira passagem pelo Palácio do Planalto.

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Rui na Casa Civil reorganiza Planalto e conquista Lula

Escalado para a Casa Civil do governo Lula, Rui Costa ganhou status de ‘gerente’ dentro da Esplanada dos Ministérios, por conta da capacidade de resolver impasses relacionados a outros núcleos do governo.

Conhecido por seu perfil mais discreto, longe do rótulo de articulador que outras figuras do PT baiano carregam, a exemplo do próprio Wagner, Rui foi responsável pela reorganização da pasta, antes ocupada por Ciro Nogueira (PP-PI).

Sua atuação na pasta gerou atritos com aliados de Lula e outros integrantes da Esplanada dos Ministérios, mas agradou ao chefe do Planalto, que viu no baiano a pessoa para frear movimentos que poderiam trazer desgaste ao próprio governo.

Lula chegou a fazer afagos públicos a Rui, que começou a ganhar projeção antes mesmo do retorno do PT ao Planalto, quando ainda ocupava o Palácio de Ondina.

No seu segundo mandato como governador, Rui se tornou um dos principais opositores do então presidente Jair Bolsonaro (PL), chegando a se colocar como opção para disputar prévias presidenciais dentro do PT, ideia defendida por alguns integrantes da legenda durante o período em que Lula estava preso.

Rui Costa também foi apontado como peça fundamental no tabuleiro político que definiu a virada de Lula nas eleições de outubro deste ano, logo após sua vitória para o Senado, com 4.335.196 votos.

“O senador Rui Costa foi testado e esteve ao lado do presidente Lula na reconstrução da sua vitória para o terceiro mandato. A gente tem o presidente Lula com uma confiança em Rui oriunda dessa relação de entregas e trabalho que Rui fez em um cargo muito difícil, a Casa Civil é um cargo de muito desgaste. A gente deve considerar esses pontos que são pesados agora, mas obviamente que o peso que tem a Bahia envolve essa geografia do voto”, explicou Cláudio André de Souza, cientista político e colunista de A TARDE, ao comentar sobre o papel de Rui.

Jaques Wagner assume front de Lula no Senado

Menos discreto e mais articulado que Rui, Jaques Wagner é conhecido pelo trânsito com políticos de diferentes correntes, além de ter sido escolhido para assumir o front das articulações do governo no Senado.

Como líder do governo Lula no Senado, Wagner se colocou como ‘colete’ do presidente, de quem é um dos aliados mais antigos. O senador petista blindou o Planalto em crises como na indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF), que não vingou na Casa Alta.

Wagner também teve papel importante recentemente, ao apresentar o polêmico PLP do Ajuste Fiscal, pauta econômica que despertou críticas em setores progressistas nos últimos dias.

Nos bastidores, a decisão de Wagner em apresentar o PLP antes do governo foi vista como uma estratégia para evitar uma ligação direta entre o presidente e o texto.

“A gente tem dentro dessa influência de Rui e Wagner uma relação de décadas de confiança com o presidente Lula. Esse é um elemento central que a gente deve levar em consideração. Dentro dessa perspectiva, o que eu entendo é que eles tiveram ao longo dessa trajetória de carreira política uma construção que passa pelas vitórias do PT na Bahia”, pontuou Cláudio André ao analisar a influência dos dois petistas no governo Lula.

“Esse ponto é o que explica eles construírem esse poder e toda essa influência do governo do presidente Lula, e que também representa a geografia eleitoral da Bahia ser o quarto maior colégio eleitoral do Brasil”, completou.