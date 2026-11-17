A Polícia Federal (PF) concluiu a investigação sobre o repasse de R$ 48,7 milhões na compra de 300 respiradores pelo Consórcio Nordeste, realizada em 2020 durante a pandemia da Covid-19. Em relatório enviado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) nesta terça-feira, 17, o ex-governador da Bahia e senador eleito Rui Costa (PT) não foi indiciado por falta de elementos que comprovassem sua participação.

O documento afirma que as referências ao nome de Rui Costa nos autos decorrem, essencialmente, de alegações feitas por terceiros, sem provas capazes de demonstrar seu envolvimento nas irregularidades. No relatório, aprópria PF ressalta que não foram encontrados registros em primeira pessoa que estabeleçam essa conexão.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Além de Rui, sua esposa, a conselheira do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM-BA) Aline Peixoto, também ficou de fora da lista de indiciados no relatório final.

“Não é possível que sejam alcançadas conclusões concretas sobre o envolvimento de Rui Costa e de Aline Peixoto nos fatos, o que, pela natureza da persecução penal, inviabiliza a atribuição de autoria delitiva a eles”, registra trecho do relatório da Polícia Federal.

Rui Costa se pronuncia

Em nota enviada à imprensa nesta terça-feira, a assessoria de Rui Costa destacou que o petista sempre negou participação nas irregularidades e celebrou a conclusão do inquérito, finalizado após mais de seis anos de apuração.

“Após seis anos e seis meses de investigação, a Polícia Federal concluiu que não há indícios mínimos para atribuir ao ex-governador da Bahia Rui Costa autoria ou participação nos fatos investigados no caso dos respiradores. [...] A conclusão da investigação reforça os argumentos apresentados pela defesa e evidencia a ausência de elementos para seu indiciamento”, diz o comunicado.

17 pessoas foram indiciadas pela PF

Com Rui Costa e Aline Peixoto excluídos da responsabilização criminal, a Polícia Federal formalizou o indiciamento de 17 pessoas por suspeitas de participação em crimes relacionados à contratação da empresa Hempcare, à tentativa de substituição dos equipamentos, ao desvio de recursos públicos e à ocultação de valores.

Entre os delitos apontados pela corporação estão fraude em licitação e contrato administrativo, organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos particulares e corrupção passiva.

Confira a lista completa dos 17 indiciados:

Cristiana Prestes Taddeo: apontada como responsável pela contratação da Hempcare, apesar da falta de capacidade operacional da empresa para fornecer os equipamentos; Luiz Henrique Ramos Jovino: investigado por participação na contratação, distribuição de recursos e ocultação de valores; Fernando Galante Leite: apontado como participante da estrutura empresarial e financeira envolvida na negociação; Cleber Isaac Ferraz Soares: suspeito de atuar como intermediário, utilizando sua alegada influência junto a agentes públicos para viabilizar a contratação e receber comissões; Ricardo Tadeu Barreto Lima: investigado por intermediar contatos com agentes públicos e participar da formação dos preços e comissões; Renato Gueudeville Penna Filho: apontado como integrante do núcleo de articulação da organização criminosa; Carlos Alberto Kerbes: suspeito de contribuir para dar credibilidade à Hempcare e influenciar a contratação; Arthur Ferrari Arsuffi: investigado por sua atuação na estruturação jurídica da negociação; Paulo de Tarso Carlos: apontado como participante da tentativa de substituir os equipamentos contratados por ventiladores nacionais ainda não disponíveis; Joaquim Celidônio Gomes dos Reis: suspeito de participar da formação de preços e da articulação comercial e técnica da operação; Antonio Carlos Alvarez Fasano: apontado como integrante do núcleo técnico envolvido na tentativa de fornecimento de equipamentos nacionais; Cristiane Delfino Menegotto: investigada por movimentações financeiras relacionadas aos recursos; Marcelo Antonio Chagas: indiciado por suspeita de lavagem de dinheiro, mediante utilização de empresa e recebimentos indiretos; João Carlos Falbo Mansur: indiciado por suspeita de lavagem de R$ 5 milhões em estruturas empresariais e financeiras; Bruno Dauster Magalhães e Silva: ex-secretário da Casa Civil da Bahia, indiciado por suspeita de participação na contratação irregular e na tentativa de substituição dos equipamentos; Carlos Eduardo Gabas: ex-secretário-executivo do Consórcio Nordeste, indiciado por suspeita de participação na contratação irregular, fraude contratual e corrupção passiva; Valderir Claudino de Souza: indiciado por suspeita de irregularidades na formalização do contrato, fraude e corrupção passiva.

O indiciamento é um ato conclusivo da investigação policial e não representa condenação judicial. A partir de agora, caberá ao Ministério Público avaliar os elementos reunidos no relatório e decidir sobre o eventual oferecimento de denúncia à Justiça ou o pedido de arquivamento em relação aos investigados.