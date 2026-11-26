O senador Jaques Wagner (PT) não deve retornar à liderança do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado Federal na próxima legislatura. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE com pessoas do entorno do petista, a intenção do parlamentar baiano é assumir a presidência de uma das principais comissões temáticas da Casa Alta do Congresso Nacional.

Aliado histórico de Lula, Wagner comandou a liderança do governo no Senado entre 2023 e 2026, deixando o posto, posteriormente assumido pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). O petista se licenciou do cargo em comum acordo com o presidente

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Apesar de ter deixado a função, o ex-governador da Bahia permanece como uma das principais vozes da base governista no Congresso. Neste mês de novembro, por exemplo, Wagner foi o autor do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que estabelece medidas de ajuste fiscal e foi elaborado em diálogo com o governo federal.

A atuação do parlamentar na articulação política é considerada estratégica diante da nova composição do Senado. Interlocutores do governo federal relatam que uma das principais preocupações de Lula é o tamanho da bancada do Partido Liberal (PL), que contará com 29 cadeiras na próxima legislatura.

O cenário exigirá maior capacidade de negociação do Executivo com diferentes grupos políticos para garantir a aprovação de matérias de interesse da gestão federal. Mesmo sem ocupar formalmente a liderança, Wagner é visto como um parlamentar com trânsito entre diferentes correntes políticas e capacidade de interlocução com integrantes da oposição e do Centrão.

Comissão de destaque

Por ocupar uma posição de destaque no Senado, a expectativa é de que Wagner assuma o comando de um dos principais colegiados da Casa na próxima legislatura. Atualmente, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), considerada uma das mais importantes do Senado, é presidida por outro parlamentar baiano, Otto Alencar (PSD).

A manutenção do comando do colegiado com a Bahia, entretanto, é considerada difícil nas articulações para a próxima legislatura. O ex-presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) é apontado nas negociações como um dos principais nomes para assumir o posto.

Diante desse cenário, uma das possibilidades é que Wagner assuma a presidência da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), responsável pela análise de matérias relacionadas à política econômica, tributária e fiscal do país.

A definição sobre os comandos das comissões ainda dependerá das negociações entre as bancadas partidárias.

Trajetória na liderança do governo

Desde que assumiu a liderança do governo no Senado, em 2023, Jaques Wagner esteve à frente das negociações de algumas das principais matérias de interesse do terceiro mandato de Lula.

De acordo com o balanço publicado na revista Mandato de Todos Nós, produzida pelo gabinete do parlamentar, Wagner participou das articulações para a retomada de programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e o Mais Médicos, além das negociações relacionadas ao novo arcabouço fiscal e à reforma tributária.

O senador também atuou na construção de acordos para a aprovação da ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda para trabalhadores que recebem até R$ 5 mil mensais e da política de valorização do salário mínimo.

Entre as matérias relatadas por Wagner durante o mandato estão:

Política de valorização do salário mínimo;

Ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda;

Revisão da Lei de Cotas;

Marco Legal dos Bioinsumos;

Diretrizes para a elaboração de planos de adaptação às mudanças climáticas;

Política Nacional de Economia Solidária.

O balanço do mandato também destaca a atuação do parlamentar nas discussões sobre o fim da escala de trabalho 6x1, o combate ao crime organizado e a responsabilização dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Experiência no comando de comissões

A eventual escolha de Wagner para presidir um colegiado do Senado não seria inédita na trajetória do parlamentar.

Entre 2021 e 2022, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o petista presidiu a Comissão de Meio Ambiente (CMA), da qual também foi vice-presidente anteriormente.

Wagner na presidência da CMA durante a pandemia - Foto: Roque de Sá | Agência Senado

Durante os primeiros quatro anos de seu mandato, Wagner integrou a Mesa Diretora do Senado como suplente e participou de diferentes comissões permanentes.

O parlamentar foi membro titular dos colegiados de Relações Exteriores e Defesa Nacional, Desenvolvimento Regional e Turismo e Serviços de Infraestrutura, além de suplente das comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos Econômicos.

À frente da Comissão de Meio Ambiente, Wagner promoveu discussões sobre transição energética, desenvolvimento sustentável e preservação ambiental. Entre as propostas discutidas no período estão a Política Nacional de Economia Circular, o Marco Legal do Hidrogênio Verde e a Lei da Agrobiodiversidade.

A experiência acumulada em diferentes colegiados antecedeu sua indicação por Lula para comandar a liderança do governo no Senado, em 2023.

Saída da liderança

Jaques Wagner anunciou sua saída da liderança do governo após ser alvo de um mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal (PF), que investiga irregularidades relacionadas ao Banco Master.

A decisão foi tomada em comum acordo com Lula, após uma reunião entre o senador e o presidente da República. Na ocasião, Wagner afirmou que concentraria seus esforços na defesa de sua inocência e nas campanhas eleitorais de 2026.

“Neste momento, minha prioridade absoluta é provar minha inocência e me dedicar à reeleição do presidente Lula e do governador Jerônimo, além da minha reeleição junto com Rui Costa para o Senado. Juntos, com humildade e muito trabalho, renovaremos nosso compromisso com o projeto coletivo que vem mudando a Bahia e o Brasil”, publicou nas redes sociais.

Histórico de Wagner

Nascido em 16 de março de 1951, no Rio de Janeiro, Jaques Wagner iniciou sua trajetória política no movimento estudantil, tendo presidido, em 1968, o diretório acadêmico da Faculdade de Engenharia da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Perseguido durante a ditadura militar, abandonou o curso de Engenharia e se mudou para Salvador em 1973. Na Bahia, concluiu o curso técnico em manutenção e passou a trabalhar no Polo Petroquímico de Camaçari, onde também atuou no movimento sindical.

Conheceu Lula durante um congresso de petroleiros e ingressou no Partido dos Trabalhadores em 1980, integrando o diretório estadual da legenda na Bahia.

Com a chegada de Lula à Presidência da República, em 2003, Wagner assumiu o Ministério do Trabalho e Emprego. Em 2005, passou a atuar na articulação política do governo federal, antes de disputar o comando do Executivo baiano.

Lula e Wagner tê trajetória de mais de 40 anos - Foto: 17/09/2003 | Marcello Casal Jr. | Agência Brasil

Foi governador da Bahia por dois mandatos consecutivos, entre 2007 e 2014, período que marcou o início da sequência de governos petistas no estado.

Após deixar o governo baiano, assumiu o Ministério da Defesa, entre janeiro e outubro de 2015, durante o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff (PT). Posteriormente, comandou a Casa Civil até março de 2016.

Wagner e Dilam durante 15ª Conferência Nacional de Saúde - Foto: 08/12/2015. Reprodução | PT

Eleito senador em 2018, Wagner assumiu o mandato em fevereiro de 2019. Nas eleições de outubro de 2026, conquistou a reeleição com quase quatro milhões de votos, garantindo sua permanência no Congresso Nacional até 2035.

“Estamos mais que prontos e vamos trabalhar muito para que a Bahia siga em frente e de mãos dadas com o Brasil! Vamos juntos”, declarou o senador após o resultado das urnas.