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A vereadora Marta Rodrigues (PT) assumirá a liderança da oposição da Câmara Municipal de Salvador (CMS) a partir de 2027. A mudança deve-se a um rodízio anual que ocorre dentro do bloco.

Atualmente, a bancada da minoria é comandada pelo vereador Randerson Leal (Podemos), que confirmou a informação à imprensa.

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"Cada ano fica com um partido da bancada de oposição. O primeiro ano ficou com o PCdoB, a vereadora Aladilce Souza. O segundo ano ficou com o Podemos, que foi comigo, Randerson Leal. Ano que vem será a vez do PT, através da vereadora Marta Rodrigues", contou na última terça-feira, 24.

O rodízio, de acordo com Leal, permite que todos os partidos que compõe a bloco da oposição assumam a liderança. Com isso, em 2028, o posto será encabeçado pelo vereador Silvio Humberto (PSB).

"E no último ano da legislatura ficou com o PSB, o vereador Sílvio Humberto. Então já está determinado já esse rodízio de liderança na bancada de oposição", disse.

Vereadora de Salvador, Marta Rodrigues (PT) - Foto: Antônio Queirós | CMS

Quem é Marta Rodrigues?

Irmã do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), Marta Rodrigues está em seu quarto mandato na Câmara de Salvador e foi reeleita em 2024 com 13.840 votos.

Professora de formação, Marta está no PT há mais de 35 anos. Já foi presidente do partido em Salvador três vezes e tem extensa trajetória:

ao lado das comunidades populares;

dos trabalhadores;

dos movimentos sociais;

de mulheres;

e do movimento negro.

Também é membro da Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen).



Trajetória Política na Câmara de Salvador

Filiada histórica ao Partido dos Trabalhadores (PT), Marta Rodrigues consolidou-se como uma das principais vozes da oposição na Câmara Municipal de Salvador, exercendo sucessivos mandatos como vereadora (eleita inicialmente em 2012 e reeleita nas eleições municipais seguintes, como em 2016, 2020 e 2024).