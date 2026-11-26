LEGISLATIVO
Marta Rodrigues será líder da oposição da Câmara de Salvador
Rodízio na liderança da oposição conduzirá a vereadora ao posto em 2027
A vereadora Marta Rodrigues (PT) assumirá a liderança da oposição da Câmara Municipal de Salvador (CMS) a partir de 2027. A mudança deve-se a um rodízio anual que ocorre dentro do bloco.
Atualmente, a bancada da minoria é comandada pelo vereador Randerson Leal (Podemos), que confirmou a informação à imprensa.
"Cada ano fica com um partido da bancada de oposição. O primeiro ano ficou com o PCdoB, a vereadora Aladilce Souza. O segundo ano ficou com o Podemos, que foi comigo, Randerson Leal. Ano que vem será a vez do PT, através da vereadora Marta Rodrigues", contou na última terça-feira, 24.
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O rodízio, de acordo com Leal, permite que todos os partidos que compõe a bloco da oposição assumam a liderança. Com isso, em 2028, o posto será encabeçado pelo vereador Silvio Humberto (PSB).
"E no último ano da legislatura ficou com o PSB, o vereador Sílvio Humberto. Então já está determinado já esse rodízio de liderança na bancada de oposição", disse.
Quem é Marta Rodrigues?
Irmã do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), Marta Rodrigues está em seu quarto mandato na Câmara de Salvador e foi reeleita em 2024 com 13.840 votos.
Professora de formação, Marta está no PT há mais de 35 anos. Já foi presidente do partido em Salvador três vezes e tem extensa trajetória:
- ao lado das comunidades populares;
- dos trabalhadores;
- dos movimentos sociais;
- de mulheres;
- e do movimento negro.
Também é membro da Coordenação Nacional de Entidades Negras (Conen).
Trajetória Política na Câmara de Salvador
Filiada histórica ao Partido dos Trabalhadores (PT), Marta Rodrigues consolidou-se como uma das principais vozes da oposição na Câmara Municipal de Salvador, exercendo sucessivos mandatos como vereadora (eleita inicialmente em 2012 e reeleita nas eleições municipais seguintes, como em 2016, 2020 e 2024).
- Liderança Partidária: Já exerceu a função de líder da bancada do PT e líder da oposição na Casa Legislativa soteropolitana, participando de comissões permanentes relevantes, como as de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Educação e Direitos Humanos.
- Bandeiras de Atuação: Seu mandato é focado na defesa e valorização dos servidores públicos e da educação básica, no combate ao racismo e à intolerância religiosa, na promoção dos direitos das mulheres, na defesa do transporte público de qualidade e na fiscalização das contas e políticas urbanas da Prefeitura de Salvador.