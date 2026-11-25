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A Câmara Municipal de Salvador (CMS) vai votar, no dia 15 de dezembro, a Lei Orçamentária Anual (LOA) para o ano de 2027, com a estimativa de recursos de R$ 15,7 bilhões — um aumento de 5,4% em relação ao orçamento do ano anterior.

A decisão foi tomada pelos vereadores da capital baiana, na terça-feira, 24, durante reunião do Colégio de Líderes na Casa — o texto precisa ser aprovado de forma obrigatória para o encerramento do ano legislativo.

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Ontem, durante os debates entre os edis, um acordo foi firmado para destinar até R$ 1,2 milhão em emendas impositivas por vereador — somando até R$ 51,6 milhões entre os 43 integrantes da Casa —, valores que serão apreciados junto ao Orçamento.

A proposta passou a tramitar sob o número PLE n.º 283/2026. O texto será analisado pelos vereadores, que poderão apresentar emendas antes da votação.

Investimentos previstos

A Prefeitura de Salvador encaminhou à Câmara Municipal de Salvador (CMS), em 29 de setembro de 2026, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o exercício financeiro de 2027. A proposta, enviada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), estima receitas e fixa despesas do município.

Segundo a gestão municipal, o projeto foi elaborado sob a coordenação da Casa Civil, com a participação da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) e de outros órgãos da administração municipal. Do montante total, R$ 5,7 bilhões estão previstos para investimentos e ações com entregas diretas à população, como obras e serviços.

Divisão dos recursos

Entre as principais áreas contempladas, estão:

Educação : previsão de R$ 3,2 bilhões, destinados, entre outras ações, à construção, recuperação e reforma de 16 unidades de ensino, além da oferta de mais de 43 mil vagas em creches e pré-escolas;

: previsão de R$ 3,2 bilhões, destinados, entre outras ações, à construção, recuperação e reforma de 16 unidades de ensino, além da oferta de mais de 43 mil vagas em creches e pré-escolas; Saúde : estimativa de R$ 3,4 bilhões, com a meta de ampliar a cobertura da Atenção Básica de 62,6% para 70% em 2027;

: estimativa de R$ 3,4 bilhões, com a meta de ampliar a cobertura da Atenção Básica de 62,6% para 70% em 2027; Infraestrutura : previsão de mais de R$ 3 bilhões, incluindo recursos para habitação, saneamento, prevenção de riscos e requalificação de espaços públicos.

: previsão de mais de R$ 3 bilhões, incluindo recursos para habitação, saneamento, prevenção de riscos e requalificação de espaços públicos. Mobilidade urbana : R$ 967,8 milhões, com investimentos previstos em novas vias, recuperação de ruas e passarelas.

O projeto também contempla recursos para assistência social, cultura, turismo e inovação tecnológica.