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Reeleito como o deputado federal mais votado da Bahia nas eleições de 2026, Pastor Sargento Isidório (Avante) afirmou nesta quinta-feira, 26, que está pronto para disputar a Prefeitura de Salvador em 2028.

Em publicação nas redes sociais, o parlamentar disse que a decisão reflete uma vontade da população que, segundo ele, tem o provocado a lançar a candidatura.

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“Tenho andado pelas ruas de Salvador e ouvido o clamor de homens e mulheres que pedem para serem vistos, respeitados e cuidados. Por isso, quando me perguntam se aceito o desafio de ser prefeito de Salvador, minha resposta é: sim, eu aceito”, disse.

Isidório também citou a experiência acumulada na vida pública como um dos motivos que o qualificariam para ocupar a cadeira do Palácio Thomé de Souza.

“Há mais de 35 anos, minha vida é dedicada a cuidar de gente, acolher quem precisa, estender a mão a quem sofre e lutar por aqueles que muitas vezes não têm voz. (...) São mais de três décadas e meia de uma história de serviço, entrega e compromisso com vidas. Estou pronto para colocar essa experiência a serviço de Salvador”, completou.

Confira a publicação:

Histórico de candidaturas

Essa não é a primeira vez que Isidório manifesta interesse em comandar a capital baiana.

O deputado federal já disputou a Prefeitura de Salvador em duas ocasiões. Nas duas, no entanto, terminou em terceiro lugar e não foi eleito.

Confira os resultados das candidaturas, com base nos dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE):

Eleições de 2016: concorreu pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), obteve 114.291 votos, o equivalente a 8,61% dos votos válidos, e ficou na terceira colocação entre sete candidatos.

concorreu pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), obteve 114.291 votos, o equivalente a 8,61% dos votos válidos, e ficou na terceira colocação entre sete candidatos. Eleições de 2020: concorreu pelo Avante, com Eleusa Coronel (PSD) como candidata a vice-prefeita na chapa. Obteve 64.728 votos e terminou novamente em terceiro lugar, desta vez entre nove candidatos.

Em setembro de 2023, durante uma reunião da executiva do Avante, o partido definiu oficialmente Isidório como pré-candidato à Prefeitura de Salvador para as eleições de 2024. Apesar da articulação, ele não teve a candidatura oficializada naquele pleito.