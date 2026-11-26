O deputado federal Pastor Sargento Isidório pediu sua desfiliação do Avante junto à Justiça Eleitoral após a legenda não conseguir atingir a cláusula de barreira nas eleições deste ano. Conforme informações obtidas com exclusividade pelo portal A TARDE, o parlamentar mais votado da Bahia está de “malas prontas” para o Podemos, aguardando apenas o crivo da Corte.

À reportagem, uma pessoa do entorno de Isidório sinalizou que o deputado tem “90% de chance ou mais de chegar ao Podemos”, mas ressaltou que ainda é necessária a autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ele está no Avante desde 2018 e já foi filiado ao PT, PSB e PDT.

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A movimentação ganhou força após reunião entre Isidório e lideranças nacionais da sigla em Brasília nesta semana. Participaram do encontro a presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu (SP), e o vice-presidente da legenda, Pastor Everaldo. As conversas entre as partes, inclusive, já ocorriam desde outubro.

Isidório confirma saída e mira Prefeitura de Salvador

Em entrevista ao portal A TARDE nesta quinta-feira, 26, o deputado federal confirmou o pedido para deixar o Avante e justificou a decisão pelo fato de a legenda não ter alcançado o desempenho mínimo exigido pela cláusula de barreira.

À reportagem, Isidório avaliou que a ausência de tempo de propaganda gratuita na televisão e de recursos do fundo partidário poderia comprometer sua almejada candidatura à Prefeitura de Salvador nas eleições municipais de 2028.

“Salvamos o partido em 2018, salvamos o partido em 2022. E agora, lamentavelmente, o partido não alcançou a cláusula de barreira. [...] Não posso ficar preso em partido nanico que não tem tempo de televisão. Eu preciso de tempo de televisão para ser candidato a prefeito de Salvador”, afirmou o parlamentar.

Filho ficará no Avante

Apesar do encaminhamento avançado com o Podemos, Isidório informou que seu filho, o deputado estadual eleito Tancredo Isidório, permanecerá no Avante. De acordo com o parlamentar, pai e filho não chegaram a um acordo para migrar em conjunto.

“A democracia é assim. Não consegui convencê-lo a ir para o Podemos e ele não me convenceu a ficar. Está tudo bem assim”, explicou Isidório.

Tancredo Isidório deve ficar no Avante apesar de saída do pai - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A escolha pelo Podemos

Ao comentar a preferência pelo Podemos, o deputado federal baiano destacou o vínculo afetivo com a história do pai de Renata Abreu, o ex-deputado federal José de Abreu (1944-2022), um dos fundadores do Centro de Tradições Nordestinas (CTN), criado em 1991 em São Paulo.

“A Renata é uma maravilha de mulher... a recepção, o acolhimento. O pai dela criou um instituto de proteção e defesa dos nordestinos. Isso mexeu muito com o meu coração. Já lá atrás, ele tinha um instituto de acolhimento aos nordestinos. É o sinal de um partido muito humano”, destacou Isidório.

Movimento em bloco e decisão no TSE

No último dia 11 de novembro, o portal A TARDE revelou com exclusividade que um bloco de deputados estaduais e federais do Avante na Bahia articulava a saída do partido — após a sigla não atingir a cláusula de barreira — para se reorganizar no Podemos.

Na ocasião, a reportagem apurou que o presidente estadual do Avante, Ronaldo Carletto, além dos deputados federais Neto Carletto e Elmo Vaz e dos parlamentares estaduais eleitos pela legenda, integravam as conversas para a debandada.

No entanto, o TSE barrou recentemente os pedidos de desfiliação de Neto Carletto e Elmo Vaz. Na decisão, o ministro Sebastião Reis Júnior entendeu que o Avante ofereceu suporte às candidaturas e ainda pode superar a cláusula de barreira por meio de uma eventual federação partidária com outras legendas.