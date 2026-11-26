O ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB) manifestou apoio à escolha de Luiz Carlos Trabuco para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027. A declaração ocorre no mesmo dia em que o presidente do Conselho de Administração do Bradesco teria aceitado o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a pasta no próximo ano.

A informação sobre a aceitação foi confirmada por fontes do Palácio do Planalto ao colunista Reinaldo Azevedo, nesta quinta-feira, 26. Trabuco esteve em Brasília para se reunir com Lula e integrantes da equipe econômica do atual governo, no Palácio da Alvorada.

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Antes da confirmação, Geddel já havia defendido publicamente o nome do executivo. Ao comentar as conversas sobre a possibilidade de Trabuco assumir a Fazenda, o emedebista destacou sua trajetória profissional no Bradesco, instituição na qual começou a trabalhar aos 17 anos.

"Hoje eu queria dar aqui um depoimento. Tenho lido nos jornais, tenho ouvido conversas de que o presidente Lula tenta fazer do doutor Luiz Trabuco, presidente do Conselho de Administração do Bradesco, ministro da Fazenda. Eu conheço o Trabuco, o bancário Trabuco começou, lá aos 17 anos, como funcionário do Bradesco. Galgou, na sua atividade, posições até chegar a presidir o banco e hoje preside o Conselho de Administração."

Geddel também fez questão de diferenciar Trabuco de um proprietário de instituição financeira, ressaltando sua origem profissional e características pessoais. Para o ex-ministro, o executivo reúne experiência no setor financeiro e conhecimento das dificuldades enfrentadas pela população.

"O Trabuco não é banqueiro, não é dono de banco. O Trabuco é bancário, qualificado, competente, uma figura que eu tive o privilégio e a oportunidade de conhecer e que, além da competência funcional, da capacidade de trabalho, do conhecimento das coisas do Brasil, além de saber as dificuldades de quem tem sua origem humilde, ele teve, é um homem de uma sensibilidade excepcional."

Geddel pede respaldo do MDB

Na manifestação, o emedebista também defendeu que seu partido apoie a escolha de Trabuco e sinalizou que a legenda deve oferecer sustentação política às iniciativas do futuro ministro no Congresso Nacional.

"O Trabuco é generoso, o Trabuco é afável, o Trabuco é de boa conversa, o Trabuco é de boa articulação. Deus permita que ele aceite esse convite, esse é o que foi feito do presidente Lula.

Eu espero que o meu partido, MDB, ainda que a escolha de ministro seja de atribuição exclusiva do presidente, possa com clareza manifestar seu respaldo, seu apoio ao Luiz Trabuco, deixando claro que as iniciativas dele contarão com o apoio do partido no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado."

Geddel também aproveitou a declaração para cobrar apoio de setores do PT ao presidente Lula. O ex-ministro criticou a resistência de alas da legenda às propostas do petista e afirmou que o partido precisa compreender que não vence eleições sozinho.

"Espero também que essa chamada esquerda, ala esquerda, ala radical, não sei como chamam do PT, entenda de uma vez por todas que não ganha eleição sozinho. E pare de criar problemas com o presidente Lula, pare de ficar esperneando com tudo que o presidente propõe. Eles se elegeram cavalgando na popularidade do Lula, no carisma do Lula, portanto, ajudem, ele é do partido de vocês, ele é do PT."

A oposição também foi mencionada pelo emedebista. Geddel fez referência ao antigo slogan utilizado por adversários políticos de Lula e cobrou demonstrações de compromisso com o país.

"E até a oposição, que tinha no seu líder um slogan que era Deus acima de tudo, Brasil acima de todos. Acho que está chegando a hora de mostrar se era só conversa mole ou se o Brasil está acima de todos realmente."

Ao finalizar, Geddel voltou a destacar a importância que atribui à chegada de Trabuco ao comando da equipe econômica.

"Esse é um grande momento, a grande oportunidade. Eu tenho certeza que o doutor Trabuco pode ter um papel muito importante nisso. Deus ajude que ele aceite, Deus ajude que o presidente o convença, Deus ajude que essas especulações, que eu ainda trago como especulações, sejam verdadeiras."

Carreira no Bradesco

Trabuco chegou à presidência do Bradesco em março de 2009. Durante sua gestão, uma das principais operações foi a aquisição das atividades do HSBC no Brasil, em 2015, considerada uma das maiores transações do setor bancário brasileiro naquele ano.

Ele permaneceu no comando executivo do banco até março de 2018, quando foi sucedido por Octavio de Lazari Junior. Desde então, ocupa a presidência do Conselho de Administração da instituição.

Atuação em entidades empresariais

Além da carreira no Bradesco, Trabuco ocupou cargos em entidades representativas do setor financeiro e empresarial. Entre eles estão a presidência da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF) e a participação em conselhos e organizações ligadas aos segmentos de seguros, previdência e crédito.

Até o começo de 2026, presidia o conselho diretor da Federação Brasileira de Bancos (Febraban). Foi sucedido por Milton Maluhy Filho, do Itaú.

Em novembro de 2026, Trabuco assumiu a presidência do Conselho Superior do Movimento Brasil Competitivo (MBC), sucedendo o empresário Jorge Gerdau, que liderou a entidade por 25 anos. O movimento busca promover a competitividade do país, aproximando o setor produtivo do poder público e discutindo medidas para reduzir o chamado Custo Brasil.