Com a confirmação de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda, o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, passou a ser favorito para ocupar a Casa Civil no quarto governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir de 2027.

Ainda não houve sinalização ou anúncio oficial de Lula. Aliados do presidente, porém, afirmam, em tom descontraído, que o ex-governador do Ceará e senador já seria o “titular da pasta na Nova Zelândia”, como começou a despachar. A brincadeira faz referência ao fuso horário do país da Oceania, 16 horas à frente do horário de Brasília.

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Lula chamou Camilo para nova conversa

Conforme o Estadão, Lula chamou Camilo Santana para uma nova conversa no Palácio da Alvorada na noite de quinta-feira, 26.

Durante a transição, o ex-governador cearense tem ficado responsável por atender telefonemas, sugestões e reclamações de integrantes dos Três Poderes.

Segundo a colunista Daniela Lima, do UOL, nas últimas semanas Camilo também passou a receber indicações de nomes para ministérios do próximo governo, sugestões para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) e queixas sobre a desarticulação das agendas prioritárias no Congresso.

Casa Civil pode fortalecer projeção política

Caso seja confirmado no comando da Casa Civil, Camilo poderá ganhar projeção como um dos possíveis sucessores de Lula para a eleição presidencial de 2030.

Wagner deve ficar fora da liderança de Lula e mira comissão no Senado

O senador Jaques Wagner (PT) não deve retornar à liderança do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no Senado Federal na próxima legislatura. Conforme informações obtidas pelo portal A TARDE com pessoas do entorno do petista, a intenção do parlamentar baiano é assumir a presidência de uma das principais comissões temáticas da Casa Alta do Congresso Nacional.

Aliado histórico de Lula, Wagner comandou a liderança do governo no Senado entre 2023 e 2026, deixando o posto, posteriormente assumido pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). O petista se licenciou do cargo em comum acordo com o presidente.

Apesar de ter deixado a função, o ex-governador da Bahia permanece como uma das principais vozes da base governista no Congresso. Neste mês de novembro, por exemplo, Wagner foi o autor do Projeto de Lei Complementar (PLP) 299/2026, que estabelece medidas de ajuste fiscal e foi elaborado em diálogo com o governo federal.

A atuação do parlamentar na articulação política é considerada estratégica diante da nova composição do Senado. Interlocutores do governo federal relatam que uma das principais preocupações de Lula é o tamanho da bancada do Partido Liberal (PL), que contará com 29 cadeiras na próxima legislatura.