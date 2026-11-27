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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) indicou a aliados, em conversas reservadas, que pretende escolher alguém com “perfil político” para comandar a Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom) em seu quarto mandato.

Segundo o colunista Igor Gadelha, do Metrópoles, a sinalização levou lideranças petistas a apostar que Edinho Silva, presidente nacional do PT e deputado federal eleito, poderá ser convidado por Lula para assumir o cargo de ministro-chefe da pasta.

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Edinho já comandou a comunicação no governo Dilma

Edinho Silva esteve à frente da Secom durante o segundo governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Ele ocupou o cargo entre março de 2015 e maio de 2016, quando deixou a função após o impeachment da então presidente.

A eventual nomeação de Edinho também teria impacto na composição da bancada petista na Câmara dos Deputados. Rui Falcão, primeiro suplente do PT em São Paulo, assumiria o mandato caso Edinho seja nomeado ministro.

Sidônio Palmeira comanda a Secom

A Secom é atualmente chefiada pelo publicitário baiano Sidônio Palmeira. Ele assumiu o cargo em janeiro de 2025, sucedendo o deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS).

Sidônio prepara saída da Secom e teria dado aval a Éden Valadares

O ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Sidônio Palmeira, prepara o pedido de sua saída do governo federal para dezembro e teria dado aval à possibilidade de ser substituído por Éden Valadares, atual secretário nacional de Comunicação do Partido dos Trabalhadores (PT).

Conforme informações obtidas com exclusividade pelo portal A TARDE junto a lideranças do governo federal, Sidônio teria manifestado o desejo de deixar o cargo por razões pessoais, entre elas a necessidade de retomar a dedicação às suas atividades empresariais.

O ministro também teria relatado cansaço após o período eleitoral, fator que contribuiria para sua decisão de deixar a Esplanada dos Ministérios. Sidônio também é conhecido por ser uma pessoa discreta e a exposição do cargo também pode ter colaborado para a decisão.

