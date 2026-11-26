Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital DF Star, em Brasília. A atualização foi divulgada pela unidade de saúde nesta quinta-feira, 26, por meio de um novo boletim médico.

Sem previsão de alta, Bolsonaro apresentou melhora clínica, laboratorial e radiológica. Apesar disso, segue com o diagnóstico de suboclusão intestinal e broncopneumonia.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O político deu início à dieta líquida por via oral, com boa tolerância até o momento, segundo o hospital. Agora, ele deve dar continuidade ao tratamento clínico e à antibioticoterapia.

O boletim médico foi assinado pelos doutores Brasil Caiado, cardiologista; Leandro Echenique, cardiologista; Claudio Birolini, cirurgião do aparelho digestivo; Antonio Aurelio Fagundes Junior, coordenador da UTI Geral; e Alisson B. Barcelos Borges, diretor-geral.

Por que Bolsonaro foi internado?

O ex-presidente passou mal na última sexta-feira, 20, após sentir fortes dores abdominais. Ele recebeu atendimento de um médico particular e foi encaminhado ao Hospital DF Star para realizar exames.

A chegada à unidade hospitalar foi acompanhada por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar.

Segundo informações do hospital, ele deu entrada com quadro de dor e distensão abdominal. O diagnóstico divulgado pela equipe médica foi de abdômen agudo obstrutivo.

Bolsonaro cumpre pena no processo da trama golpista. No último ano, o ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão.