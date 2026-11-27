O deputado federal reeleito, Nikolas Ferreira (PL-MG), causou surpresa nesta sexta-feira, 27, ao comentar a indicação do presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco, ao comando do Ministério da Fazenda do governo Lula 4.

Em uma postagem no X (antigo Twitter), o parlamentar desejou sucesso a Luiz Carlos Trabuco à frente da pasta. Ele afirmou que a indicação é o reconhecimento de Lula da necessidade de, segundo Nikolas, conter os gastos excessivos de seu próprio governo.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Minha torcida é para que o Brasil dê certo, independentemente de quem governe [...] Aceitar essa missão diante do cenário fiscal que se apresenta é um ato de coragem que poucos teriam. Alguns chamariam até de loucura… e não estariam errados", escreveu o liberal.

Desejo sinceramente sucesso a Trabuco à frente da Fazenda. Minha torcida é para que o Brasil dê certo, independentemente de quem governe. Sua indicação, a meu ver, é um reconhecimento de Lula da necessidade de conter os gastos excessivos de seu próprio governo. Aceitar essa missão diante do cenário fiscal que se apresenta é um ato de coragem que poucos teriam. Alguns chamariam até de loucura… e não estariam errados. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) November 27, 2026

Flávio ironiza escolha de Trabuco por Lula: "Faria Limer"

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), derrotado na disputa pela Presidência da República em outubro, ironizou a escolha de Luiz Carlos Trabuco para o Ministério da Fazenda e questionou a disposição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de promover um ajuste nas contas públicas.

Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, feita dos Estados Unidos, onde está desde o fim do mês passado, Flávio Bolsonaro provocou os petistas pela indicação de um banqueiro para comandar a política econômica.

O parlamentar também afirmou considerar difícil a permanência de Trabuco no governo caso não tenha autonomia para implementar as medidas que julga necessárias.

“Lula assumindo que é um Faria Limer”, disse Flávio, em referência à Faria Lima, centro financeiro de São Paulo.