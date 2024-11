PSD só vai apoiar Lula em 2026, caso presidente apoie Brito na Câmara

PSD cobra apoio de Lula a candidatura de Antonio Brito na Câmara - Foto: Divulgação

Dirigentes do PSD afirmam que o partido só apoiará oficialmente a reeleição de Lula (PT) caso o presidente apoie Antônio Brito (PSD-BA) para a Presidência da Câmara dos Deputados. Nos últimos dias, o Planalto iniciou uma operação para convencer o presidente da legenda, Gilberto Kassab, a embarcar no “projeto Lula 4”. Integrantes da cúpula da sigla, contudo, apontam “falta de reciprocidade”. As informações são da coluna de Paulo Cappelli do portal Metrópoles.

Nas palavras de um representante da sigla, Lula precisa “oficializar o casamento” e sinalizar apoio a Brito se quiser garantir o apoio oficial de Kassab e seus 877 prefeitos na próxima eleição presidencial. Caso contrário, a sigla tende a repetir a postura de 2022 e liberar seus filiados para apoiar ou não o petista.

Atualmente o PSD tem três ministros na Esplanada: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Carlos Fávaro (Agricultura) e André de Paula (Pesca). Em contrapartida, o partido integra a base de sustentação do governo no Congresso, entregando votos, principalmente na pauta econômica e fiscal. Por essa ótica, o atual acordo não contempla qualquer compromisso que ultrapasse um apoio à governabilidade no Legislativo.

Além dessa movimentação, Kassab faz parte da ala de aliados que aconselha o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a concorrer à reeleição em 2026. O presidente do PSD almeja ser o vice em sua chapa, mas ao manter Tarcísio no estado, ele impede uma disputa direta com Lula e, assim, uma guerra entre seus principais aliados.