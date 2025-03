PSDB discute fusão com 'partido da Universal'; saiba mais

PSDB e Republicanos podem se fundir - Foto: Divulgação

Integrantes do PSDB conversaram, nesta quarta-feira, 12, com membros da cúpula do Republicanos, partido de direita ligado à Igreja Universal, sobre uma possível fusão entre as duas siglas.

De acordo com informações da coluna Painel, do jornal Folha de S. Paulo, o encontro contou com os deputados tucanos Aécio Neves, Adolfo Viana e Abil-Ackel, além da presença de nomes importantes do Republicanos, como o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, que recebeu os parlamentares do PSDB em sua residência.

Segundo o deputado Aécio Neves, a prioridade do PSDB, que tem sofrido um processo de encolhimento nos últimos anos, é formar uma federação para atrair o chamado 'centro', com legendas como Solidariedade e Podemos, mas sem descartar uma fusão.

"Com isso, teremos uma bancada de cerca de 40 deputados e um projeto de centro que pode atrair mais parlamentares insatisfeitos com a situação atual de polarização", explicou Aécio.

O PSDB perdeu no início desta semana a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, que migrou para o PSD. A sigla também tem menos de 20 deputados federais, uma das menores bancadas dos tucanos nos últimos anos.