POLÍTICA
POLÍTICA

Psol derruba federação com PT, mas garante apoio a Lula

Partido votou contra tentativa de 'unificação' com petistas

Cássio Moreira

Por Cássio Moreira

07/03/2026 - 15:16 h

Boulos defendia federação entre Psol e PT
Boulos defendia federação entre Psol e PT -

O Psol derrubou, neste sábado, 7, a tentativa de federação com o PT, defendida pelo grupo liderado pelo ministro Guilherme Boulos (Secretaria-Geral da Presidência da República) e pela deputada federal Erika Hilton.

Ao todo, foram 47 votos contrários ao movimento, com 15 votos favoráveis. Com a decisão, o Psol caminhará unificado apenas com a Rede Sustentabilidade, partido ao qual já está federado desde 2022.

"Ainda é de acordo o apoio de ambos os partidos à reeleição do Presidente Lula. A Rede no estado da Bahia tem como prioridade a eleição para bancada federal e bancada estadual", pontuou o presidente da Rede na Bahia, Marcelo Carvalho, em entrevista ao Portal A TARDE.

Apoio a Lula

Apesar da negativa em federar com o PT, o Psol aprovou o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de outubro. A decisão renova a aliança firmada em 2022, quando a legenda abriu mão, pela primeira vez, de ter uma candidatura própria ao Palácio do Planalto.

Tags:

eleições Guilherme Boulos Lula psol

x