Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

POLÍTICA

PT aciona STF para barrar tramitação da PEC da Blindagem

Líder do PT alega abuso de poder da Mesa da Câmara e aponta violação do rito legislativo na proposta

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 6:47 h
Líder do PT, deputado Lindbergh Farias
Líder do PT, deputado Lindbergh Farias -

O deputado Lindbergh Farias (RJ), líder do PT na Câmara dos Deputados, enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) um mandado de segurança para suspender "imediatamente" a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Blindagem.

Conforme indicou o parlamentar, houve "abuso de poder e desvio de finalidade" da Mesa Diretora da Casa ao levar o projeto à frente."O mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo diante de ato ilegal ou abusivo de autoridade pública."

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Lula envia projeto para regulação econômica de big techs ao Congresso
Hugo Motta após urgência da Anistia: "O país precisa andar”
Lula sanciona lei contra adultização infantil nas rede sociais

"O cabimento da presente ação é inequívoco porque não há outro meio processual hábil a proteger o direito líquido e certo do parlamentar, qual seja, o de participar de forma plena e regular do processo legislativo constitucional”, continuou.

Pautada e votada na sessão de terça-feira,16, a PEC estabelece novos mecanismos de proteção judicial para parlamentares, tornando mais difícil a prisão e a abertura de processos criminais contra deputados e senadores.

No texto, Lindbergh também sustenta que houve violação do rito legislativo, apontando que a proposta foi apresentada “sem qualquer antecedência mínima que atendesse à publicidade e transparência, com objeto de alterar dispositivos constitucionais relativos a supostas prerrogativas parlamentares que, em verdade, configura privilégios odiosos”.

A leitura oral do parecer foi feita minutos após a apresentação, o que segundo o parlamentar, viola o regimento interno da Câmara.

Lindbergh argumenta ainda que a conversão da sessão de presencial e semipresencial desrespeitou a antecedência mínima de 24 horas prevista no Ato da Mesa. Entre outros pontos, o parlamentar questionou também a apresentação de uma emenda ao projeto sobre as votações secretas, que já havia sido rejeitada em destaque supressivo.

No pedido, o líder ainda solicita que seja notificada a mesa diretora a prestar informações, além de requerer oitiva da PGR (Procuradoria-Geral da República), para emissão de parecer sobre o tema.

Para fins meramente fiscais, o parlamentar atribuiu o valor simbólico de R$ 1.000 à causa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Câmara dos Deputados Lindbergh Farias. pec da blindagem STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Líder do PT, deputado Lindbergh Farias
Play

Brasil e delegações deixam salão em protesto a Netanyahu na ONU

Líder do PT, deputado Lindbergh Farias
Play

Barroso cai no samba e canta sucessos em festa de despedida do STF

Líder do PT, deputado Lindbergh Farias
Play

Chapada Diamantina recebe a 21ª Rural Tur com celebração de cultura e riquezas naturais

Líder do PT, deputado Lindbergh Farias
Play

Vídeo: Trump passa por 'perrengue' antes de discurso na ONU

x