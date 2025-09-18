Menu
HOME > POLÍTICA
NOVAS REGRAS

Lula envia projeto para regulação econômica de big techs ao Congresso

Medidas prevê o combate a práticas que prejudiquem a concorrência no mundo digital

Redação

Por Redação

18/09/2025 - 6:25 h
Regulamentação das big techs foi encaminhada por Lula à Câmara após projeto elaborado pelo Ministério da Fazenda
-

O governo Lula (PT) enviou à Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, 17, um projeto de lei de regulação econômica das big techs, com medidas para combater práticas que prejudiquem a concorrência no mundo digital.

O projeto, elaborado pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda junto a um grupo técnico coordenado pela Casa Civil, propõe ajustes na Lei nº 12.529/2011 que trata sobre o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (SBDC) possibilitando a criação de novos mecanismos para impedir o abuso de poder econômico por grandes plataformas digitais.

O texto busca prevenir práticas que prejudiquem a livre concorrência e garantir mais transparência, equilíbrio e liberdade de escolha, além de menores preços, a consumidores e empresas. A ideia, segundo o governo, é corrigir distorções, baratear serviços e preservar o espaço para inovação.

Leia Também:

Trump ameaça tarifas a países que atacam big techs dos EUA
Responsabilidade das big techs volta ao centro do debate no STF
Rui diz que big techs não estão acima do ordenamento jurídico

Durante apresentação do projeto, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a concorrência é uma velha conhecida do capitalismo que tem a tendência a concentrar o capital em poucas mãos, acarretando na formação de oligopólios e monopólios na economia.

"O mundo digital evoluiu tão rápido que a legislação não acompanhou o passo a passo da concentração de poder e dinheiro que esses grandes grupos econômicos mantém hoje. É dever do Estado regular um setor tão concentrado, impedindo práticas desleais e anticoncorrenciais que vão prejudicar os pequenos, médios e até grandes negócios", destacou o ministro.

Lei contra adultização

Também ontem, Lula sancionou uma nova lei contra a adultização de crianças e adolescentes nas redes sociais, aplicativos e jogos online. A lei, conhecida como ECA Digital, exige que as plataformas tomem medidas para evitar que menores de idade acessem os seguintes conteúdos:

  • Pornografia infantil;
  • Violência;
  • Assédio;
  • Jogos de azar.

Na versão final do projeto, o chefe do Executivo vetou o trecho que estabelecia o prazo de 12 meses para que as regras começassem a funcionar. Como substitutivo, o mandatário disse que enviará uma Medida Provisória (MP) ao Congresso Nacional fixando esse prazo em seis meses.

Tags:

Big Techs governo Lula redes sociais Regulamentação

x