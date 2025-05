PT: CNB constrói unidade em torno de chapa em Salvador

Encontro aconteceu nesta quinta-feira, 24 - Foto: Divulgação

A tendência Construindo um Brasil Novo (CNB), representada em Salvador pelo bloco CNB de Todas as Lutas, o CNB 400 e o Núcleo Popular anunciaram, nesta quinta-feira, 24, a construção de uma chapa unificada em torno dos nomes de Petra Perón e Gilcimar Brito na disputa pela presidência do PT em Salvador. No encontro, também esteve presente o ex-vereador Arnando Lessa.

A unidade representa a soma das forças para conduzir o partido no próximo período. Em nota, o grupo afirmou que trabalhará para ampliar a organização e vai manter o diálogo com os demais núcleos envolvidos no Processo de Eleições Diretas (PED).

"Nos próximos dias, ampliaremos a organização de nossa participação nas zonais, sempre em permanente diálogo com as diversas correntes e movimentos sociais que compõem o rico mosaico das forças políticas do PT na cidade. Entendemos que somente por meio desta construção plural poderemos representar verdadeiramente os anseios da classe trabalhadora e do povo soteropolitano", diz trecho da nota.

"Reafirmamos nosso compromisso fundamental de fortalecer o partido na cidade e contribuir, como historicamente fazemos, para as vitórias eleitorais do governador Jerônimo Rodrigues, dos senadores Jaques Wagner, ministro Rui Costa, e do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva", continua o texto divulgado.

Eleições

O Processo de Eleições Diretas (PED) ocorrerá em julho deste ano, tendo como objetivo renovar os quadros do partido e ditar os rumos para o próximo período, com foco no pleito de 2026, quando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tentará a reeleição.