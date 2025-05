Anistia: governo Lula vê vitória com decisão de Motta, mas com alerta

Hugo Motta não vai pautar urgência do PL da Anistia - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enxerga como uma 'vitória' a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), em não pautar com urgência o Projeto de Lei que prevê a anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Aliados, entretanto, encaram o cenário com um sinal de alerta.

Segundo informações do portal Metrópoles, o governo permanece contrário ao projeto, mesmo com a adesão de alguns membros de partidos da base, por considerar que a anistia pode beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje réu por tentativa de golpe de Estado.

Bolsonaro, também alvo dos inquéritos, ainda permanece inelegível até 2030. O ex-presidente, no entanto, tem dito que será candidato ao Planalto no próximo ano.

Anistia

Após reunião com líderes partidários, nesta quinta-feira, 24, Hugo Motta, afirmou que o projeto será debatido com mais diálogos. A ideia é que o texto passe por todas as comissões necessárias antes de ir para o plenário.

“Seguiremos dialogando. Os partidos que defenderam o adiamento da pauta e os partidos que eram convictamente contra a pauta também se dispuseram a dialogar. Então, há uma sinalização de que o diálogo pode, ao final, nos fazer avançar para uma solução”, disse.