Conheça o perfil de Frederico Siqueira, novo ministro das Comunicações

Lula ao lado do novo ministro das Comunicações - Foto: Ricardo Stuckert | PR

Anunciado nesta quinta-feira, 24, como novo ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho possui mais de 25 anos de experiência no setor, e é conhecido por ter um perfil mais técnico. Antes de assumir o posto, ele presidia a Telebras.

Graduado em Engenharia Civil pela Universidade de Pernambuco, tendo também passado pela Oi, famosa empresa de comunicação, onde ficou por 21 anos. Frederico ainda possui conhecimentos em Ciências Políticas, Comunicação, Gestão de Crises e Administração.

Indicação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pela cota do União Brasil, Frederico Siqueira não possui filiação partidária. Ele assume o cargo após o líder da sigla na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas, recusar o convite, diante do racha dentro do partido.

Impasse na indicação

Pedro Lucas chegou a ser anunciado como novo ministro das Comunicações, no lugar de Juscelino Filho, que pediu demissão após se tornar alvo de uma denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Antes disso, o deputado ainda teve um jantar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com a ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI).