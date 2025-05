Líder do União Brasil recusa convite para Ministério das Comunicações

Saída foi motivada por disputada interna - Foto: Marina Ramos | Câmara dos Deputados

O líder do União Brasil, deputado Pedro Lucas Fernandes (MA), recusou o convite do presidente Lula (PT) para assumir o Ministério das Comunicações, no lugar do ex-titular Juscelino Filho.

“Sou líder de um partido plural, com uma bancada diversa e compromissada com o Brasil. Tenho plena convicção de que, neste momento, posso contribuir mais com o país e com o próprio governo na função que exerço na Câmara dos Deputados”, diz o deputado em nota.

O parlamentar também agradeceu o convite feito pelo petista e afirmou que “jamais esquecerá” o aceno feito pelo governo em torno do seu nome. No comunicado, ele também se desculpa por recusar o posto.

“Minhas mais sinceras desculpas ao presidente Lula por não poder atender a esse convite. Recebo seu gesto com gratidão e reafirmo minha disposição para o diálogo institucional, sempre em favor do Brasil”.

No texto, o parlamentar reafirmar o compromisso com os brasileiros como legislador, mas não cita se permanecerá na base do governo Lula (PT).

“Reflito diariamente sobre o papel que a política deve exercer: servir ao povo com compromisso, equilíbrio e coragem”, diz um trecho.

E continua: “Seguirei lutando pelo bem-estar de todos os brasileiros, especialmente daqueles que mais precisam. Continuarei atuando com firmeza no Parlamento, buscando consensos, defendendo a boa política e acreditando que o respeito às diferenças é o que fortalece nossa democracia”.

Convite do Planalto

No último dia 10 de abril, o Palácio do Planalto confirmou o nome de Pedro Lucas Fernandes como novo ministro das Comunicações.

O petista chegou a discutir a nomeação de Pedro Lucas com dirigentes do União Brasil e com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, nesta tarde.

Próximos passos

Com a provável recusa de Pedro Lucas a seus aliados, ainda não é claro o que ocorrerá com a vaga. A decisão pode caber à bancada, e neste cenário ganharia força o nome do deputado Moisés Rodrigues (União Brasil-CE).

Outra possibilidade, que chegou a ser cogitada no governo, é o deslocamento de Celso Sabino (União Brasil) do Turismo para as Comunicações para ampliar o espaço do PSD no governo. Até para evitar isso, o União Brasil tinha avançado na escolha do substituto de Juscelino Filho.

Uma terceira alternativa, segundo parlamentares, é que Davi Alcolumbre escolha um novo nome, já que a indicação do anterior foi dele.