Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PESQUISA

PT lidera crescimento de filiações, enquanto PL registra recuo

Partido do presidente Lula é o maior de esquerda da América Latina

Ane Catarine

Por Ane Catarine

19/01/2026 - 10:53 h | Atualizada em 19/01/2026 - 11:05
Presidente Lula (PT) ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Presidente Lula (PT) ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) -

O PT foi o partido que mais cresceu no Brasil em 2025, com a entrada de 24,6 mil novos filiados, segundo levantamento da Justiça Eleitoral.

Com o aumento dos registros, a sigla passou a contar com 1,67 milhão de filiados e se consolidou como o maior partido de esquerda da América Latina.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Na contramão do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi uma das legendas que encolheram no ano passado. De acordo com o levantamento, houve uma queda de 4.974 filiados.

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, comemorou os números.

Segundo ele, o resultado é fruto de um trabalho conjunto desenvolvido pela sigla em defesa das minorias e da democracia.

“Enquanto muitos partidos perdem filiados e se afastam da realidade das pessoas, o PT segue crescendo e lidera o número de novas filiações. Esse crescimento não acontece por acaso; é fruto de um trabalho permanente de presença nos territórios, da defesa da democracia e de um compromisso histórico com quem mais precisa”, disse.

Leia Também:

Erika Hilton desmente boato de que Lula a teria chamado de “ele”
"Muito baixo": Lula diz que salário mínimo não garante direitos básicos
Wagner Moura diz que 'O Agente Secreto' não existiria sem Bolsonaro
STF nega prisão domiciliar e mantém Bolsonaro na Papudinha

Éden afirmou ainda que as novas adesões ao PT demonstram a confiança da população brasileira no projeto político do partido.

“Justiça social não é discurso, é prática política para nós. Seguimos fortalecendo a luta ao lado do presidente Lula para construir, todos os dias, um Brasil mais justo, solidário e democrático”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

governo Lula Jair Bolsonaro Justiça Eleitoral Lula pl Política PT

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Presidente Lula (PT) ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Bolsonaro na Papudinha: conheça luxuosa cela do ex-presidente

Presidente Lula (PT) ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Presidente Lula (PT) ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Vídeo: deputada é atingida por explosivo na cabeça durante entrevista

Presidente Lula (PT) ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Play

Ex-prefeito baiano se revolta com a PM e diz: "não vamos deixar barato"

x