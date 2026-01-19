PT lidera crescimento de filiações, enquanto PL registra recuo

Presidente Lula (PT) ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Foto: Assessoria PT | Cleber Caetano | Palácio do Planalto

O PT foi o partido que mais cresceu no Brasil em 2025, com a entrada de 24,6 mil novos filiados, segundo levantamento da Justiça Eleitoral.

Com o aumento dos registros, a sigla passou a contar com 1,67 milhão de filiados e se consolidou como o maior partido de esquerda da América Latina.

Na contramão do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi uma das legendas que encolheram no ano passado. De acordo com o levantamento, houve uma queda de 4.974 filiados.

Em publicação nas redes sociais, o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, comemorou os números.

Segundo ele, o resultado é fruto de um trabalho conjunto desenvolvido pela sigla em defesa das minorias e da democracia.

“Enquanto muitos partidos perdem filiados e se afastam da realidade das pessoas, o PT segue crescendo e lidera o número de novas filiações. Esse crescimento não acontece por acaso; é fruto de um trabalho permanente de presença nos territórios, da defesa da democracia e de um compromisso histórico com quem mais precisa”, disse.

Éden afirmou ainda que as novas adesões ao PT demonstram a confiança da população brasileira no projeto político do partido.

“Justiça social não é discurso, é prática política para nós. Seguimos fortalecendo a luta ao lado do presidente Lula para construir, todos os dias, um Brasil mais justo, solidário e democrático”, concluiu.