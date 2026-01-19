PESQUISA
PT lidera crescimento de filiações, enquanto PL registra recuo
Partido do presidente Lula é o maior de esquerda da América Latina
Por Ane Catarine
O PT foi o partido que mais cresceu no Brasil em 2025, com a entrada de 24,6 mil novos filiados, segundo levantamento da Justiça Eleitoral.
Com o aumento dos registros, a sigla passou a contar com 1,67 milhão de filiados e se consolidou como o maior partido de esquerda da América Latina.
Na contramão do partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, foi uma das legendas que encolheram no ano passado. De acordo com o levantamento, houve uma queda de 4.974 filiados.
Em publicação nas redes sociais, o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, comemorou os números.
Segundo ele, o resultado é fruto de um trabalho conjunto desenvolvido pela sigla em defesa das minorias e da democracia.
“Enquanto muitos partidos perdem filiados e se afastam da realidade das pessoas, o PT segue crescendo e lidera o número de novas filiações. Esse crescimento não acontece por acaso; é fruto de um trabalho permanente de presença nos territórios, da defesa da democracia e de um compromisso histórico com quem mais precisa”, disse.
Leia Também:
Éden afirmou ainda que as novas adesões ao PT demonstram a confiança da população brasileira no projeto político do partido.
“Justiça social não é discurso, é prática política para nós. Seguimos fortalecendo a luta ao lado do presidente Lula para construir, todos os dias, um Brasil mais justo, solidário e democrático”, concluiu.
