PT prorroga plebiscito popular até 12 de outubro

Tássio Brito, presidente do PT Bahia e senador Jaques Wagner (PT-BA) - Foto: Divulgação/PT Bahia

O Partido dos Trabalhadores (PT) prorrogou, até o dia 12 de outubro, o prazo de votação do Plebiscito Popular por um Brasil Mais Justo, em que coloca para análise temas como o fim da escala 6x1, redução da jornada de trabalho sem diminuição salarial e a isenção do Imposto de Renda para rendimentos até R$ 5 mil, com maior taxação sobre quem recebe acima de R$ 50 mil.

A iniciativa é organizada pelas Frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, e leva em conta estudos recentes que reforçam a urgência dos temas. Levantamento de 2024 mostra que brasileiros com rendimento mensal superior a R$ 37 mil pagam, em média, 14% de impostos — percentual semelhante ao de pessoas que ganham R$ 6 mil. Já entre os super-ricos, as alíquotas totais caem para menos de 13%.

“Na Bahia, diversas cidades realizaram atos que fortaleceram a defesa da democracia e exigiram que o Congresso Nacional se debruce sobre pautas que efetivamente melhorem a vida do povo brasileiro", afirmou Tássio Brito, presidente do PT Bahia.

"As manifestações expressam o acúmulo de forças que o campo progressista vem construindo desde que assumimos uma postura mais combativa em defesa do nosso governo, do nosso país e das nossas bandeiras históricas”, acrescentou o dirigente.

Segundo o dirigente, a votação ocorre em um momento importante em que o parlamento brasileiro vem se consolidando como um espaço de bloqueio das mudanças populares mais básicas.