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"PROFUNDA TRISTEZA"

PT se manifesta em meio ao luto de campeã do BBB 26

Gerardo Renault foi deputado na ditadura

Ane Catarine
Por
| Atualizada em

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Gerardo Renault e Ana Paula
Gerardo Renault e Ana Paula -

O diretório do PT em Belo Horizonte divulgou uma nota de pesar pela morte do ex-deputado Gerardo Renault, pai de Ana Paula Renault, campeã do Big Brother Brasil (BBB) 26.

“O Partido dos Trabalhadores de Belo Horizonte manifesta solidariedade à Ana Paula e a seus familiares neste momento de profunda dor e luto”, diz o texto.

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Gerardo morreu no último domingo, 19, aos 96 anos. Ele teve longa trajetória na política mineira e nacional.

Ana Paula venceu o BBB 26 na terça-feira, 21, e recebeu a notícia da morte do pai enquanto ainda estava confinada no reality.

Carreira na política

Formado em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em 1952, Renault iniciou a carreira política como vereador, cargo que ocupou entre 1951 e 1967.

Em seguida, foi deputado estadual de 1967 a 1979, período em que esteve, na maior parte do tempo, filiado à Arena, partido de sustentação do regime militar.

Entre 1979 e 1987, exerceu dois mandatos como deputado federal por Minas Gerais, já pelo Partido Democrático Social (PDS), que sucedeu a Arena a partir de 1980. Ao longo da trajetória, atuou como vice-líder do governo.

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ana paula renault bbb 26 Gerardo Renault

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