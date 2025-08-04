Retorno milionário: Ponte Itaparica deve gerar 4 vezes o investimento

Ilustratação do projeto da Ponte Salvador–Itaparica - Foto: divulgação

O investimento público na Ponte Salvador–Itaparica mais que dobrou após o novo contrato assinado entre o governo baiano e a concessionária responsável pela obra. O aporte do Estado passou de R$ 1,5 bilhão para R$ 3,7 bilhões. Apesar do aumento expressivo, a expectativa é de que o retorno econômico e social compense amplamente o valor.

Segundo antecipou Cláudio Villas Boas, CEO da concessionária, em entrevista exclusiva ao Jornal A TARDE, estudos realizados tanto pelo governo quanto pela empresa apontam que o sistema viário terá um impacto econômico superior a quatro vezes o investimento.

Tudo sobre Política em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

“Todos os estudos, tanto feitos pelo Estado como pela concessionária, demonstram que os investimentos nesse sistema viário têm um poder de retorno para a sociedade de mais de quatro vezes”, detalhou.

O CEO explicou que o aumento do aporte foi necessário para adequar o projeto às condições econômicas atuais. Ele ainda enfatizou que a ponte faz parte de um plano de desenvolvimento mais amplo, com potencial de transformar a economia baiana.

“Sim, houve a necessidade de aumentar o investimento para viabilizar o projeto nesse novo cenário macroeconômico. Mas, como é um projeto de desenvolvimento econômico, e não simplesmente de uma conexão da ilha com a região metropolitana, trará retornos de curto, médio e longo prazo que vão transformar a Bahia. Esses R$ 3,7 bilhões serão a contrapartida do Estado”, afirmou Villas Boas.

O novo contrato de parceria público-privada (PPP) entre o governo estadual e a concessionária — formada por duas grandes empresas chinesas — foi assinado em junho deste ano, marcando o reinício formal do projeto. O investimento total previsto é de R$ 10,6 bilhões, com início das obras programado para 2026.

“Há inclusive interesse contratual em antecipar a entrega, prevista para 2031, porque só começamos a gerar receita com a cobrança do pedágio”, explica Vilas Boas.

Além do impacto econômico, o executivo destaca a complexidade técnica da obra, a retomada do diálogo com comunidades tradicionais e o processo de mediação conduzido pelo TCE, que reequilibrou o contrato após os efeitos da pandemia.