Fim da agonia? Ministro dá sinal verde para nova ponte Jequitinhonha

Ponte sobre o rio Jequitinhonha, em Itapebi - Foto: Reprodução

A tão esperada reforma da ponte sobre o rio Jequitinhonha, localizada no município de Itapebi, no sul da Bahia, deve avançar nos próximos dias.

Isso porque o governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmou nesta quinta-feira, 17, que o ministro dos Transportes, Renan Filho, está prestes a dar o aval para a reforma do equipamento viário.

“Outra novidade que tivemos com o ministro Renan foi a ordem de serviço para a ponte do rio Jequitinhonha. Ele acha que nesta semana ou no máximo na outra, ele já vai estar dando a ordem de serviço para começar a obra”, disse o gestor estadual, antes da agenda oficial com o presidente Lula (PT), em Juazeiro.

As obras no local serão executadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), sob a alçada do governo federal.

O assunto foi um dos temas tratados pelo baiano durante a sua estadia em Brasília, no início deste mês, quando se reuniu com o ministro.

Antes, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, havia anunciado a construção de uma nova ponte no local devido aos problemas estruturais do equipamento detectados em avaliações técnicas.

“Fizemos essa reunião com o diretor do DNIT, que é o órgão vinculado ao Ministério dos Transportes, porque vão precisar demolir a ponte atual para construir uma ponte nova. E as providências de pavimentação e de estrutura do desvio, assim como a instalação de balsas, vão ser providenciadas. Vamos juntos lá anunciar a demolição da ponte e dar a ordem de serviço”, disse Rui, no mês de maio.

Ponte liberada para tráfego de veículos leves

A travessia sobre o Rio Jequitinhonha, na BR-101, foi reaberta parcialmente no dia 18 de junho, exclusivamente para veículos leves.

A ponte, que tem 186 metros, estava interditada desde o dia 5 de junho, para realização de obras de inspeção e ensaios técnicos para avaliação estrutural.

A passagem é uma importante conexão entre a zona rural e o centro da cidade.

Estão autorizados a circular sobre a ponte: