Ponte sobre Rio Jequitinhonha é interditada nesta segunda-feira

Interdição deve durar cerca de 15 dias - Foto: Divulgação | PRF

A ponte que passa sobre o Rio Jequitinhonha, localizada no km 661 da BR-101, em Itapebi, no sul da Bahia, foi interditada na madrugada desta segunda-feira, 5, para o tráfego de veículos.

A interdição, anunciada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), ocorre para a realização de obras de inspeção e ensaios técnicos para avaliação estrutural da ponte.

De acordo com o DNIT, a previsão é que a interdição tenha duração de 15 dias. Durante esse período, equipes especializadas estarão realizando serviços de avaliação na Obra de Arte Especial (OAE), com o objetivo de garantir a segurança da estrutura e dos usuários da rodovia.

Equipes da PRF estão no local para orientar os motoristas e fiscalizar a fluidez do tráfego, além de garantir a segurança de todos. Os motoristas podem utilizar os mesmos desvios indicados durante a restrição de tráfego realizada desde janeiro deste ano. A principal mudança é a liberação do trecho pela estrada da Veracel, que antes era restrito a veículos leves e agora pode ser utilizado também por veículos de carga.

Confira as rotas alternativas disponíveis:

Para ambos os sentidos da BR-101:

Siga pela BA-275 até Santa Maria Eterna, acesse a BA-658, depois a BA-982, em seguida a BA-274 e retorne à BR-101 no km 646.

Acesse a rota no Google Maps

Sentido Espírito Santo → Salvador:

No km 920 da BR-101, acesse a BR-418 no distrito de Posto da Mata (BA) e siga até a BR-116, em Teófilo Otoni (MG).

Acesse a rota no Google Maps

Sentido Itabuna → Espírito Santo:

No km 506 da BR-101, em Itabuna (BA), acesse a BR-415 e siga até a BR-116, em Vitória da Conquista (BA).

Acesse a rota no Google Maps