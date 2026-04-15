JUSTIÇA
Ricardo Maracajá encabeça lista tríplice para desembargador do TRE-BA
Advogado acumulou 51 votos para cargo de desembargador substituto
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O advogado Ricardo Borges Maracajá foi o mais votado para ocupar a vaga de desembargador substituto no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Ao todo, Maracajá acumulou 51 votos a favor do seu nome.
Na manhã desta quarta-feira, 15, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) definiu a lista tríplice para a vaga. Além de Maracajá, também foram votado os seguintes nomes:
- Márcio Medeiros: com 50 votos;
- e Rod Macedo: com 37 votos.
Ao todo, 63 desembargadores participaram da votação.
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O que acontece após a votação?
Os nomes aprovados na Corte baiana, agora, passam pela análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caberá ao mandatário nomear o escolhido para o cargo.
Lista tríplice de desembargador eleitoral
Na mesma sessão, o TJBA também definiu a lista tríplice para a vaga de desembargador eleitoral titular na classe de juristas.
Foram escolhidos:
- Danilo Costa Luiz, com 53 votos;
- Marcela Dalcon de Freitas, com 30 votos;
- e Luiz Roberto Franca Conrado Júnior, com 29 votos.
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