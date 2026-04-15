Ricardo Maracajá encabeça lista tríplice para desembargador do TRE-BA

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Advogado Ricardo Borges Maracajá - Foto: Reprodução | Assessoria

O advogado Ricardo Borges Maracajá foi o mais votado para ocupar a vaga de desembargador substituto no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Ao todo, Maracajá acumulou 51 votos a favor do seu nome.

Na manhã desta quarta-feira, 15, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) definiu a lista tríplice para a vaga. Além de Maracajá, também foram votado os seguintes nomes:

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Márcio Medeiros: com 50 votos;

com 50 votos; e Rod Macedo: com 37 votos.

Ao todo, 63 desembargadores participaram da votação.

O que acontece após a votação?

Os nomes aprovados na Corte baiana, agora, passam pela análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caberá ao mandatário nomear o escolhido para o cargo.

Lista tríplice de desembargador eleitoral

Na mesma sessão, o TJBA também definiu a lista tríplice para a vaga de desembargador eleitoral titular na classe de juristas.

Foram escolhidos: