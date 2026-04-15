Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

JUSTIÇA

Ricardo Maracajá encabeça lista tríplice para desembargador do TRE-BA

Advogado acumulou 51 votos para cargo de desembargador substituto

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Advogado Ricardo Borges Maracajá
Advogado Ricardo Borges Maracajá -

O advogado Ricardo Borges Maracajá foi o mais votado para ocupar a vaga de desembargador substituto no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA). Ao todo, Maracajá acumulou 51 votos a favor do seu nome.

Na manhã desta quarta-feira, 15, o Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) definiu a lista tríplice para a vaga. Além de Maracajá, também foram votado os seguintes nomes:

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
  • Márcio Medeiros: com 50 votos;
  • e Rod Macedo: com 37 votos.

Ao todo, 63 desembargadores participaram da votação.

Leia Também:

Magistrados destacam atuação "brilhante" de Ricardo Maracajá no TRE-BA
Ricardo Maracajá declara apoio a Emerson Ferretti: "Experiência vasta"
Paulo Maracajá é reeleito presidente do TCM
Prefeito pede que conselheiro se cale; Maracajá reage

O que acontece após a votação?

Os nomes aprovados na Corte baiana, agora, passam pela análise do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Caberá ao mandatário nomear o escolhido para o cargo.

Lista tríplice de desembargador eleitoral

Na mesma sessão, o TJBA também definiu a lista tríplice para a vaga de desembargador eleitoral titular na classe de juristas.

Foram escolhidos:

  • Danilo Costa Luiz, com 53 votos;
  • Marcela Dalcon de Freitas, com 30 votos;
  • e Luiz Roberto Franca Conrado Júnior, com 29 votos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

justiça TRE -BA

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Advogado Ricardo Borges Maracajá
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Advogado Ricardo Borges Maracajá
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Advogado Ricardo Borges Maracajá
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

Advogado Ricardo Borges Maracajá
Play

Fim da escala 6x1: Paulo Azi vota a favor, mas faz recomendações

x