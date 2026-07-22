Robinson rebate Zé Ronaldo após prefeito criticar Jerônimo: "É um ingrato”

O deputado estadual Robinson Almeida (PT) reagiu nesta quarta-feira, 22, às críticas feitas pelo prefeito de Feira de Santana, José Ronaldo (União Brasil), ao governador Jerônimo Rodrigues (PT), durante a convenção que oficializou ACM Neto como candidato ao Governo da Bahia.

Na ocasião, o prefeito feirense afirmou que o governador “só assina papel que não vai para lugar nenhum”. Robinson rebateu a declaração, listou as entregas do governador em Feira e acusou o prefeito de ingratidão, afirmando que Jerônimo teria ajudado a gestão municipal feirense.

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“Zé Ronaldo é um ingrato. Jerônimo deu a mão a ele, ajudou a sua gestão no início de muita dificuldade da herança maldita de Colbert, cria do grupo dele, que deixou a prefeitura quebrada. Foi Jerônimo que ajudou, estendeu a mão pra ele, colocando o Estado como parceiro para ajudar Feira”, afirmou.

O deputado citou parte dos investimentos realizados pela gestão estadual em Feira de Santana. “Pergunta se o Centro de Convenções e o Teatro Carlos Pitta foi papel assinado? Pergunta se a duplicação da BA que liga Feira a São Gonçalo foi no papel? Se as escolas de tempo integral e os investimentos em saúde foi no papel? Se o Teatro da Universidade Estadual de Feira de Santana, a Abóbora e o Carro de Boi do Amélio Amorim foi só no papel?”, argumentou.

O petista também resgatou o histórico da relação entre José Ronaldo e ACM Neto, citando o episódio de 2022, quando o prefeito de Feira de Santana foi preterido por Ana Coelho, escolhida pelo ex-prefeito de Salvador para ser candidata a vice-governadora.

“Ele foi defenestrado lá, ridicularizado, passou a maior vergonha da vida dele, feita por quem hoje ele bajula. Zé Ronaldo foi pra Salvador como candidato a vice-governador e, ao final, não foi pra lugar nenhum. Isso está na história, registrado no papel”, finalizou.