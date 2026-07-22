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'COMPROMISSO'

Rowenna Brito destaca acertos das gestões de Lula e Jerônimo

Ex-secretária da Educação da Bahia defendeu a continuidade do projeto político dos petistas

Gustavo Nascimento
Por
| Atualizada em
Jerônimo Rodrigues ao lado de Rowenna Britto, ex-secretária da Educação da Bahia e pré-candidata a deputada estadual
Jerônimo Rodrigues ao lado de Rowenna Britto, ex-secretária da Educação da Bahia e pré-candidata a deputada estadual - Foto: Divulgação

Rowenna Brito (PT), ex-secretária da Educação da Bahia e pré-candidata a deputada estadual, comemorou os resultados divulgados nesta semana que apontam avanços em áreas estratégicas da gestão pública no estado da Bahia e no âmbito do Governo Federal.

Isso porque Jerônimo Rodrigues (PT) é o terceiro governador do país com o maior número de promessas de campanha integralmente cumpridas, segundo levantamento do G1, somando 33 compromissos concluídos.

Além disso, o relatório mais recente da Organização das Nações Unidas (ONU) confirma que o Brasil permanece fora do Mapa da Fome e registrou melhora nos indicadores de segurança alimentar.

Para Rowenna, os dois marcos têm a mesma origem: a prioridade dada pelos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de Jerônimo Rodrigues às políticas públicas e ao cuidado com as pessoas.

A Bahia hoje é reconhecida pela capacidade de transformar compromissos em entregas, enquanto o Brasil volta a ser referência internacional no combate à fome. Isso não acontece por acaso. É fruto de planejamento, trabalho, compromisso e cuidado com quem mais precisa, que é o que têm norteado nossas gestões. Rowenna Brito - Ex-secretária da Educação da Bahia

A ex-secretária destacou que os avanços são percebidos em diferentes áreas, como educação, saúde, assistência social, infraestrutura e geração de oportunidades, fortalecendo a qualidade de vida da população baiana.

“Temos visto investimentos históricos em escolas, hospitais, segurança alimentar, infraestrutura e políticas sociais. São ações que melhoram a vida das pessoas e demonstram que governar é cuidar da população com responsabilidade e planejamento.”

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Rowenna também afirmou que os indicadores reforçam a importância de dar continuidade ao projeto político liderado por Lula e Jerônimo, além da ampliação das bancadas que dão sustentação a esse projeto no Senado Federal, na Câmara dos Deputados e na Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA).

Para ela, fortalecer essa base é garantir que políticas públicas bem-sucedidas tenham continuidade e alcancem ainda mais pessoas.

“Esses resultados mostram o compromisso de transformar promessas de campanha em entregas concretas. É isso que diferencia governos que planejam, executam e transformam a vida das pessoas. Esse é o legado que Lula e Jerônimo vêm construindo na Bahia e no Brasil”, concluiu.

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