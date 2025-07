Rui chama Bolsonaro de 'coisa' e prevê prisão do ex-presidente

Ministro da Casa Civil, Rui Costa - Foto: Flávia Requião | Ag. A TARDE

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, se referiu ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como “coisa” e previu a prisão do político nesta quinta-feira, 17, ao falar sobre as ações de saúde que executou quando esteve à frente do governo da Bahia.

“Nós construímos [as policlínicas] e mantivemos sozinhos, sem ajuda do governo federal passado, daquela coisa que governou o país, que vai ver o sol nascer quadrado logo logo”, disse Rui.

A declaração do ex-governador baiano arrancou gritos da plateia, e, logo em seguida, ele disse: “Ele não ‘conveniava’ nada com o estado da Bahia para colocar em funcionamento”.

As falas do ministro surgem após o pedido de condenação da Procuradoria-Geral da República (PGR) do ex-presidente e de outros sete réus por organizar uma tentativa de golpe de Estado, no dia 8 de janeiro de 2023.

A solicitação foi encaminhada ao Supremo Tribunal Federal (STF) e será analisada pela Primeira Turma da Corte.

Nesta noite, o gestor participa de uma série de anúncios para o setor, na cidade de Juazeiro, norte baiano, ao lado do presidente Lula (PT), do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, do governador Jerônimo Rodrigues e da comitiva baiana.

Na ocasião, o governo federal anunciou R$ 6 bilhões para aquisição de novos equipamentos de saúde, por meio do Novo PAC (Programa de Aceleração ao Crescimento).

Novo PAC Seleções 2025

Lançado em fevereiro, o Novo PAC Seleções 2025 disponibilizou mais de um mês para gestores e gestoras inscreverem projetos para os empreendimentos disponíveis nesta etapa. No total, o governo recebeu 35.119 propostas, enviadas por 5.537 municípios, 99,4% dos municípios brasileiros.

O programa investirá R$ 49,2 bilhões em quatro diferentes eixos: Saúde; Educação, Ciência e Tecnologia; Infraestrutura Social e Inclusiva; Cidades Sustentáveis e Resilientes. Os demais resultados serão divulgados em breve.