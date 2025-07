Saiba como os deputados baianos votaram na "PL da Devastação"

- Foto: Divulgação | Governo Federal

Criticada por ambientalistas, a chamada "PL da Devastação" foi aprovada na madrugada desta quinta-feira, 17, pelo Congresso Nacional. O projeto flexibiliza as regras para a concessão de licenças ambientais e facilitam algumas autorizações por meio de uma simples declaração de compromisso, entre outras medidas.

A proposta, que segue para sanção do presidente Lula (PT), foi severamente criticada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que publicou em suas redes que a aprovação "fere de morte” o licenciamento ambiental no Brasil.

Dos 39 deputados baianos, 14 votaram de forma favorável ao projeto, enquanto 13 votaram de forma contrária. 12 deputados não estiveram presentes na sessão e não registraram seus votos. Confira abaixo a lista:

Votaram pela aprovação do projeto: Arthur Maia (União Brasil), Capitão Alden (PL), Cláudio Cajado (PP), Dal Barreto (União Brasil), Diego Coronel (PSD), Félix Mendonça Jr. (PDT), João Leão (PP), Leur Lomanto Jr. (União Brasil), Márcio Marinho (Republicanos), Neto Carletto (Avante), Otto Filho (PSD), Paulo Magalhães (PSD), Raimundo Costa (Podemos) e Rogéria Santos (Republicanos).

Votaram pela rejeição do projeto: Afonso Florence (PT), Alice Portugal (PCdoB), Bacelar (PV), Charles Fernandes (PSD), Daniel Almeida (PCdoB), Gabriel Nunes (PSD), Ivoneide Caetano (PT), Joseildo Ramos (PT), Leo Prates (PDT), Pastor Isidório (Avante), Valmir Assunção (PT), Waldenor Pereira (PT) e Zé Neto (PT).



Ausentes da sessão: Adolfo Viana (PSDB), Alex Santana (Republicanos), Antonio Brito (PSD), Elmar Nascimento (União Brasil), João Carlos Bacelar (PL), Jorge Solla (PT), José Rocha (União), Lídice da Mata (PSB), Mário Negromonte Jr. (PP), Paulo Azi (União Brasil), Ricardo Maia (MDB) e Roberta Roma (PL).