Salvador pode pagar influenciadores para promover turismo da cidade

Um projeto de lei protocolado na Câmara Municipal de Salvador (CMS) chamou atenção ao sugerir a contratação de digitais influencers para divulgar o turismo e os atrativos da capital baiana.

A proposta, apresentada pelo vereador Beca (Republicanos), tem o intuito de adaptar a cidade às novas estratégias de comunicação, e deste modo, tornar os profissionais digitais como os principais propagadores das ações da cidade.

“Salvador é uma cidade rica em cultura, beleza e história. Precisamos usar as ferramentas do presente para mostrar isso ao mundo. Os influenciadores digitais têm alcance, linguagem e conexão com o público que pode transformar nossa imagem turística”, justificou o vereador.

Os influencers a serem contratados pela prefeitura de Salvador devem adotar o selo "Official Salvador Digital Influencer" como forma da prefeitura reconhecer o trabalho do profissional para a cidade.

“O selo mencionado somente poderá ser utilizado pelos Digitais Influencers durante o período de vigência da contratação ou seleção”, diz outro trecho da proposta.

O texto ainda prevê que os influenciadores sejam previamente cadastrados e selecionados com base em critérios de transparência e alinhamento aos valores culturais da cidade.

A iniciativa, por sua vez, não é exclusiva de Salvador. Segundo o vereador, o projeto vigora na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, após a aprovação de uma lei.

Caso seja aprovada e sancionada, caberá às Secretarias Municipal de Cultura e Turismo (Secult), com apoio da Comunicação (Secom), a desenvolver o edital para a contratação desses profissionais digitais.

Qual próximo passo do projeto de lei?

O protocolo de um projeto de lei no sistema de um Legislativo é o primeiro passo para que o documento comece a tramitar.

Em seguida, a matéria segue para discussão nas comissões temáticas da Casa, por fim, passando pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a mais importante do segundo Poder.

Quando será votado?

Depois da análise dos colegiados, e com a respectiva aprovação dos membros de uma comissão. O projeto de lei segue para votação em plenário, com data a ser marcada pelo presidente da Câmara, que, neste caso, é o vereador Carlos Muniz (PSDB).

Se aprovada pela maioria dos vereadores, a proposição segue para a prefeitura, onde pode ser sancionada ou vetada pelo chefe do Executivo.