Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

IMPASSE

"São fatos que chamam atenção", diz Alckmin sobre rejeição de Messias

Vice-presidente disse que não tem como aprovar se houve acordão

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Alckmin se manifestou sobre derrota de Messias no STF.
Alckmin se manifestou sobre derrota de Messias no STF. - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), disse que não tem como o governo provar se houver acordão pela rejeição do Senado ao nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, nesta terça-feira, 5, Alckmin afirmou que o desfecho chamou a atenção do governo.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

"Eu não tenho como provar acordinho ou acordão, agora, são fatos que chamam atenção. Foram partidos que a gente achava que iam votar conosco e que não votaram. Não vou falar partido, vou falar senadores", disse.

Leia Também:

Jorge Messias volta para AGU e aguarda Lula para definir futuro
Otto Alencar ironiza derrota de Jorge Messias ao STF: "Me convenci"
Jorge Messias repete Dilma e cita Darcy Ribeiro após derrota no Senado

Durante a entrevista, o vice-presidente também defendeu a adoção de mandatos fixos para ministros do STF, em substituição ao modelo atual de vitaliciedade até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Segundo ele, a mudança poderia ser discutida como parte de uma reforma do Judiciário.

Alckmin destacou que a discussão sobre mandatos no STF é antiga e voltou ao centro do debate diante do cenário político e eleitoral atual, em que decisões e ações da Corte passaram a ser tema de disputas públicas e parlamentares.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Geraldo Alckmin supremo tribunal federal votação no senado

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Alckmin se manifestou sobre derrota de Messias no STF.
Play

Vídeo: ex-prefeito explica discussão com PM em evento de grau na Bahia

Alckmin se manifestou sobre derrota de Messias no STF.
Play

Jerônimo Rodrigues se emociona com relato de jovem quilombola em Irecê

Alckmin se manifestou sobre derrota de Messias no STF.
Play

Reviravolta no Congresso: queda de Jorge Messias entrega vantagem ao bolsonarismo

Alckmin se manifestou sobre derrota de Messias no STF.
Play

Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática

x