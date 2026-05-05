"São fatos que chamam atenção", diz Alckmin sobre rejeição de Messias

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Alckmin se manifestou sobre derrota de Messias no STF. - Foto: Lula Marques | Agência Brasil

O vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), disse que não tem como o governo provar se houver acordão pela rejeição do Senado ao nome de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Em entrevista ao programa Estúdio i, da GloboNews, nesta terça-feira, 5, Alckmin afirmou que o desfecho chamou a atenção do governo.

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"Eu não tenho como provar acordinho ou acordão, agora, são fatos que chamam atenção. Foram partidos que a gente achava que iam votar conosco e que não votaram. Não vou falar partido, vou falar senadores", disse.

Durante a entrevista, o vice-presidente também defendeu a adoção de mandatos fixos para ministros do STF, em substituição ao modelo atual de vitaliciedade até a aposentadoria compulsória aos 75 anos. Segundo ele, a mudança poderia ser discutida como parte de uma reforma do Judiciário.

Alckmin destacou que a discussão sobre mandatos no STF é antiga e voltou ao centro do debate diante do cenário político e eleitoral atual, em que decisões e ações da Corte passaram a ser tema de disputas públicas e parlamentares.