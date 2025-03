Segurança para julgamento de Bolsonaro é reforçado pelo STF

Plano prevê maior controle de acesso ao edifício, monitoramento, policiamento reforçado e equipes de pronta resposta para emergências - Foto: Gustavo Moreno

Prestes a dar início ao julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados por tentativa de golpe de Estado, que acontece entre a próxima terça-feira, 25, e quarta-feira, 26, o Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou a segurança no tribunal e nas mediações.

A equipe de segurança elaborou a estratégia durante a semana passada, com um plano que prevê controle restrito, monitoramento e mais policiais. A proposta prevê maior controle de acesso ao edifício, monitoramento do ambiente, policiamento reforçado e equipes de pronta resposta para emergências.

Até jornalistas credenciados que atuam no tribunal terão espaço de circulação reduzido. Os acessos por onde os profissionais geralmente chegam normalmente, como os andares onde ficam os gabinetes dos ministros e mesmo ao estacionamento do tribunal, ficarão restritos.

Para quem for acompanhar a sessão, terá uma tenda específica para autorizar a liberação de todos os que forem frequentar. Em parceria com a Secretaria de Segurança Pública do DF, o Tribunal, em nota, reforçou ainda o reforço da Polícia Militar na área com um maior efetivo. Atualmente, a corporação já deixa pelo menos uma viatura à disposição.

O efetivo de seguranças armados que ficam do lado de fora do prédio principal, também foi ampliado pela Suprema Corte nos últimos dias. Grades para reforçar a segurança para o acesso às instalações do STF, também foram implementadas desde o ataque a bomba, ocorrido em novembro do ano passado.

O julgamento acontece na Primeira Turma, que fica localizada em um prédio anexo da sede do tribunal, mais afastado da praça dos Três Poderes. Integram a Turma, Cristiano Zanin, que é o presidente, Alexandre de Moraes, que é o relator do processo, Cármen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux.

Caso os ministros aceitem a denúncia apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República), será aberta uma ação penal e Bolsonaro e os demais denunciados se tornam réus. Somente ao final dessa ação penal, depois de serem ouvidas todas as testemunhas e todos os réus, é que o ex-presidente pode ser eventualmente condenado e preso.

Núcleo denunciado com Bolsonaro tem militares e ex-ministros. Além do ex-presidente, integram esse grupo os ex-ministros Augusto Heleno (GSI), Braga Netto (Casa Civil), Paulo Sérgio Nogueira (Defesa) e Anderson Torres (Justiça), além do ex-comandante da Marinha Almir Garnier e do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), que à época era diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).