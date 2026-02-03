Menu
MEDIDA AVANÇA

Senado aprova o programa Gás do Povo; texto segue para sanção de Lula

Proposta prevê a distribuição gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

03/02/2026 - 19:41 h

Programa Gás do Povo deve beneficiar 15 milhões de famílias
Após ser aprovado por 415 votos a 29 na Câmara dos Deputados, na segunda-feira, 2, a medida provisória que cria o programa Gás do Povo passou por votação no Senado Federal nesta terça-feira, 3, onde também foi aprovada. Agora, a proposta segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

De autoria do Governo Federal, o programa é voltado à distribuição gratuita de botijões de gás de cozinha para famílias de baixa renda. A votação foi feita de forma prioritária, já que o MP perderia a vigência no próximo dia 11.

O programa substitui o modelo anterior do auxílio que era pago em dinheiro, criado durante o mandato de Jair Bolsonaro, e agora prevê a entrega direta do botijão de gás GLP por meio de revendedores credenciados. A estimativa do governo é atender cerca de 15,5 milhões de famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

x