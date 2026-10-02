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HOME > POLÍTICA

FIM DA ESCALA 6X1

Senado marca sessão para votar fim da escala 6x1 após fim do 1º turno

Presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) agendou sessão para esta terça-feira

Leo Almeida
Por
Proposta estava travada desde setembro após aprovação na CCJ
Proposta estava travada desde setembro após aprovação na CCJ - Foto: Carlos Moura | Agência Senado
Eleições 2026

O presidente do Senado Federal, Davi Alculumbre (União Brasil-AP), marcou a sessão para iniciar as discussões da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que propõe o fim da escala 6x1. O matéria começará a ser apreciada em plenário a partir desta terça-feira, 6, dois dias após o fim do primeiro turno das eleições.

Conforme informações divulgadas pela comunicação do Senado, as discussões serão centradas em três sessões, na terça, quarta e quinta-feira, sempre às 14h. Caso a proposta seja aprovada em primeiro turno, é previsto a realização de outras três sessões.

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Contudo, vale ressaltar que os prazos podem ser reduzidos caso os senadores aprovem um calendário especial.

A matéria estabelece que dos dois dias de repouso um deles preferencialmente aos domingos, sem redução salarial. A proposta também fixa período de até 8 horas diárias, com possibilidade de compensação de horários e redução da jornada por acordo ou convenção coletiva de trabalho.

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Comunicado

Em nota à imprensa, a Presidência do Senado destaca que o fim da escala 6x1 é um tema “de ampla relevância para a sociedade brasileira” e “será debatido com responsabilidade, equilíbrio e respeito às diferentes perspectivas envolvidas”.

De acordo com o comunicado, o Senado reafirma o “compromisso com o diálogo e com a construção de soluções que considerem os trabalhadores, o setor produtivo e o desenvolvimento econômico e social do país”.

Leia a íntegra da nota:

COMUNICADO À IMPRENSA

Na próxima terça-feira (6), o Plenário do Senado Federal analisará a Proposta de Emenda à Constituição que trata do fim da escala de trabalho 6x1.

O tema, de ampla relevância para a sociedade brasileira, será debatido com responsabilidade, equilíbrio e respeito às diferentes perspectivas envolvidas.

O Senado reafirma seu compromisso com o diálogo e com a construção de soluções que considerem os trabalhadores, o setor produtivo e o desenvolvimento econômico e social do país.

Assessoria de Imprensa da Presidência do Senado Federal

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Tags

eleições do brasil escala 6x1 Senado

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