Senador é alvo da PF e terá que usar tornozeleira eletrônica

Senador Marcos do Val - Foto: Marcos Oliveira / Agência Senado

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi alvo de uma operação da Polícia Federal na manhã desta segunda-feira, 4, no aeroporto de Brasília.

A ação policial foi ordenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o uso de tornozeleira eletrônica pelo parlamentar.

A instalação do equipamento ocorre após Do Val voltar ao Brasil depois de sair do país sem autorização do Supremo e passar cerca de 10 dias nos Estados Unidos.

Medida desrespeitada

Marcos do Val desobedeceu as medidas cautelares impostas pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF e viajou para Orlando, nos EUA, durante o recesso parlamentar

Em agosto do ano passado, Moraes determinou a apreensão dos passaportes de Do Val, inclusive o diplomático, e o bloqueio de R$ 50 milhões da conta dele, no âmbito de um inquérito aberto pela PF para apurar ofensas e ataques contra investigadores da instituição.

A PF cumpriu mandados em endereços do senador em Vitória (ES) com objetivo de apreender o passaporte diplomático. No entanto, o documento não foi retido, porque estaria no gabinete de Do Val, em Brasília.

Em 15 de julho, do Val encaminhou um pedido ao STF para viajar com a família a Orlando. No dia seguinte, Moraes negou o requerimento.

Segundo o ministro relator do caso, não existe motivo para revogar as medidas cautelares, já que a investigação da qual do Val é alvo ainda está em curso.

Em nota, o parlamentar afirmou que viajou “com toda a documentação diplomática e consular plenamente regular” e disse que a saída do país foi informada antecipadamente ao STF, ao Ministério das Relações Exteriores e ao Senado Federal.