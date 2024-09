Senador Marcos do Val diz que teme ser “assassinado”

Declaração do parlamentar está relacionada ao tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello - Foto: Waldemir Barreto | Agência Senado

O senador Marcos do Val (Podemos-ES), que teve as contas bancárias bloqueadas autorizadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, por descumprir ordens judiciais, falou sobre os motivos que o fizeram permanecer dormindo no prédio do Congresso. Segundo ele, a estratégia funciona como uma espécie de proteção.

Leia mais

>> Com salário bloqueado, Marcos do Val “se muda” para plenário do Senado

>> Marcos do Val anuncia pré-candidatura ao Senado para afrontar Moraes

“Nos bastidores do crime, sou o próximo PC Farias. É muito provável que serei assassinado”, disse o congressista.

“Dormi do lado de fora do plenário porque a Polícia Legislativa não me autorizou a ficar lá dentro. Vou dormir lá até que eu possa me sustentar. É o único lugar que tem água, luz, onde posso carregar o meu celular. Não tenho outro lugar para ficar. Aqui é o local mais seguro para sobreviver”, comentou.

A declaração do parlamentar está relacionada ao tesoureiro da campanha do ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), assassinado em 1996, aos 50 anos, em Guaxuma, no litoral norte de Maceió (AL).

Sem revelar quem teria o interesse em matá-lo, Do Val disse, em entrevista ao site Poder 360, que poderia ser assassinado por “saber demais”. Ele ainda afirmou que houve fraudes nas eleições de 2022, mas não apresentou provas.

Contas bloqueadas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o bloqueio de 30% das contas bancárias do congressista. Ele é suspeito de obstrução de Justiça depois de realizar publicações nas redes sociais em que expõe o delegado da PF Fábio Schor, principal responsável pelas investigações contra Jair Bolsonaro (PL).