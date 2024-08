Marcos do Val anuncia pré-candidatura ao Senado para afrontar Moraes

Medida surge como afronta ao STF - Foto: Foto: Geraldo Magela | Agência Senado

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) anunciou nesta terça-feira, 13, a sua pré-candidatura à presidência da Casa, que será disputada em fevereiro de 2025. O anúncio foi feito através do X, única rede social do parlamentar.

A medida surge como uma forma de afronta ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, após o magistrado determinar o bloqueio da sua rede social e da sua conta bancária no valor de até R$ 50 milhões.

Na publicação, o parlamentar usou uma foto gerada por inteligência artificial em que ilustra Moraes colocando a sua cabeça na guilhotina, seguida da seguinte frase: “O brasileiro mais perverso e com o maior número de crimes contra a humanidade em toda a nossa história”.

O congressista ainda se autointitula como “perseguido” e acusa o magistrado de tentar destruir a sua “honra”, a partir da determinação que limita sua movimentação bancária.



“Como senador, diante das perseguições incessantes e das tentativas de destruir minha honra e meu mandato, tomei a decisão de me candidatar à presidência do Senado em fevereiro de 2025. Esta decisão é, acima de tudo, uma defesa firme não apenas da minha própria integridade, mas também de todos aqueles que têm sido injustamente perseguidos desde o dia 8 de janeiro de 2023. É uma luta em nome de todos os que sofrem perseguição política em nosso país”, disse.

Foto: Reprodução | X | @marcosdoval

Para ser afiançado como pré-candidato à cadeira que será deixada por Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no ano que vem, Do Val ainda apela para o apoio do dono da Tesla e do X, Elon Musk, assim como o candidato à presidência dos EUA, ex-presidente Donald Trump (Partido Republicano) e outras instituições.



“Minha candidatura representa uma resposta clara às injustiças e uma determinação de lutar pela dignidade e pelo respeito que nosso Senado e nossos cidadãos merecem”, afirma Do Val.

O senador também afirma que não permitirá “abusos” do ministro Moraes e colocou a própria vida em jogo para defender atos que julga como democrático.

“Não vou permitir abusos do Ministro Alexandre de Moraes e defenderei, até com a própria vida, a nossa democracia e a liberdade de expressão. Acredito que este é o momento de reafirmar meu compromisso com a defesa da Constituição, das liberdades individuais e da integridade das instituições brasileiras”, frisou.

