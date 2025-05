Servidores do Ministério de Cultura vão entrar em greve; saiba quando

Ministra da Cultura, Margareth Menezes - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

Os servidores do Ministério da Cultura decidiram entrar em greve a partir da próxima terça-feira, 29, por tempo indeterminado. A decisão foi tomada nesta sexta, 25.

A paralisação das atividades acontece em meio às reivindicações sobre reestruturação da carreira da Cultura, visando a valorização dos profissionais e criação de plano de carreira.

Os servidores alegam que o Ministério da Gestão e Inovação (MGI) está travando o avanço das negociações.

“Entendemos, portanto, que o MGI tem virado as costas para a Cultura, ignorado todos os nossos pedidos de diálogo, sejam eles via associações, mas principalmente via sindicatos”, diz Ruth Vaz Costa, da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef).

O órgão diz que há sobre a mesa das ministras da Cultura e da MGI, Margareth Menezes e Esther Dweck, respectivamente, uma proposta de reestruturação de carreira desde o ano passado. A Condsef também afirma que seis reuniões foram agendadas e adiadas pela pasta da Gestão.

O que diz o Ministério da Cultura

Em contrapartida, o Ministério da Cultura afirma que trabalha junto ao Ministério da Gestão no projeto plano de carreira dos servidores. Segundo a nota, em agosto do ano passado, a ministra Margareth entregou para a ministra Esther Dweck uma proposta de carreira “baseada nos pedidos elaborados em grupos de trabalho do MinC, demonstrando seu compromisso com a valorização dos trabalhadores da cultura”.

Veja onde vão acontecer as paralisações

A paralisação foi aprovada no Distrito Federal e em diversos estados, a exemplo da Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina.