Sessão é suspensa após senadora cair e cortar testa no plenário
A Assessoria da Teresa Leitão (PT-PE) informou que ela está bem
Por Anderson Ramos
A senadora Teresa Leitão (PT-PE) sofreu um acidente durante a sessão desta terça-feira, 4. A parlamentar de 74 anos tropeçou, caiu e bateu a cabeça no plenário da Casa.
Ela teve um corte na testa, saiu de cadeira de rodas, mas passa bem, segundo a assessoria. Brigadistas entraram no plenário para fazer o atendimento a ela. O presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) suspendeu temporariamente a sessão.
A transmissão da TV Senado mostra Alcolumbre conduzindo a sessão até que, em determinado momento, ele percebe uma aglomeração entre os senadores.
A assessoria da senadora informou que ela está bem. “A senadora Teresa Leitão tropeçou ao chegar para a sessão plenária desta terça-feira, 4 de novembro. Lúcida e orientada, ela foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas do Senado e encaminhada para atendimento hospitalar. A senadora passa bem e segue consciente”, disse em nota.
🚨 A senadora Teresa Leitão sofreu uma queda no plenário do Senado nesta terça (4). Ela tropeçou próximo à sua cadeira e foi socorrida por colegas. Consciente, recebeu os primeiros cuidados no local e deixou o plenário em uma cadeira de rodas, com um curativo no supercílio. pic.twitter.com/gJkaAHpxRO— Congresso em Foco (@congressoemfoco) November 4, 2025
