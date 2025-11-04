Sessão é suspensa após senadora cair e cortar testa no plenário

Senadora do PT fica ferida após acidente no plenário. - Foto: Reprodução / Redes Sociais

A senadora Teresa Leitão (PT-PE) sofreu um acidente durante a sessão desta terça-feira, 4. A parlamentar de 74 anos tropeçou, caiu e bateu a cabeça no plenário da Casa.

Ela teve um corte na testa, saiu de cadeira de rodas, mas passa bem, segundo a assessoria. Brigadistas entraram no plenário para fazer o atendimento a ela. O presidente Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) suspendeu temporariamente a sessão.

A transmissão da TV Senado mostra Alcolumbre conduzindo a sessão até que, em determinado momento, ele percebe uma aglomeração entre os senadores.

Senadora Teresa Leitão (PT-PE). | Foto: Divulgação

A assessoria da senadora informou que ela está bem. “A senadora Teresa Leitão tropeçou ao chegar para a sessão plenária desta terça-feira, 4 de novembro. Lúcida e orientada, ela foi prontamente atendida pela equipe de brigadistas do Senado e encaminhada para atendimento hospitalar. A senadora passa bem e segue consciente”, disse em nota.