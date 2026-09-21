Sessão na Câmara é interrompida após "spray de peido"

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Uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Bayeux, no interior da Paraíba, terminou em tumulto. A reunião foi marcada por protestos, discussões entre vereadores, interrupções e intervenção da Polícia Militar.

Convocada pela presidente da Casa, vereadora Jays de Nita (PSB), durante o feriado da Independência do Brasil, a sessão, realizada no dia 7 de setembro, tinha como objetivo analisar cinco projetos enviados pela prefeita Tacyana Leitão (PSB) para abertura de créditos adicionais especiais no orçamento municipal.

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Sessão foi suspensa três vezes

A reunião teve sucessivas interrupções após questionamentos da oposição sobre a tramitação dos projetos e uma disputa relacionada ao retorno da vereadora Rosiene Sarinho (PSB) ao mandato.

Durante os trabalhos, vereadores trocaram críticas e protagonizaram bate-bocas no plenário. Manifestantes também acompanharam a movimentação dentro e nas proximidades da Câmara.

Em um dos momentos de maior tensão, a presidência da Casa cortou o microfone do vereador Nildo da Casa Branca (Mobiliza), que protestava contra a condução da sessão.

A situação levou à presença da Polícia Militar. A confusão ocorreu tanto na parte interna quanto na área externa do prédio. Ao todo, a sessão foi suspensa três vezes antes de ser concluída.

Vereadoras recebem atendimento do Samu

Durante a confusão, as vereadoras França (PT) e Eloah Felinto (Mobiliza) precisaram receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo a presidente da Câmara, um “spray de peido” teria sido utilizado durante o tumulto (veja vídeo abaixo). O produto teria provocado desconforto entre os parlamentares presentes.

Episódio parecido já havia ocorrido em fevereiro

A Câmara de Bayeux já havia registrado uma situação semelhante em fevereiro deste ano. Durante a fala da vereadora Eloah Felinto na tribuna, um forte odor tomou conta do plenário e provocou a saída de vereadores do local.

A sessão foi suspensa e, posteriormente, encerrada.

Na ocasião, parlamentares da oposição criticaram integrantes da base governista e levantaram suspeitas sobre uma possível ação deliberada. As acusações foram rebatidas.

Apesar das reações, não foi identificada a origem do odor.