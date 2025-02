STF dá prazo para Haddad responder denúncia de Flávio Bolsonaro

Haddad tem prazo de 15 dias para responder queixa-crime - Foto: Marcelo Camargo | Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) deu um prazo de até 15 dias para que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), se manifeste sobre a queixa-crime apresentada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL), filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

A decisão é do ministro André Mendonça. Flávio acionou a Corte após Haddad afirmar que o senador teria comprado imóveis com dinheiro oriundo de rachadinha, e que por isso ele seria contra o projeto que ampliava a faixa de fiscalização das transações Pix.

"As rachadinhas do senador Flávio, elas foram combatidas, as rachadinhas, porque a autoridade identificou uma movimentação absurda nas contas do Flávio Bolsonaro. Agora o Flávio Bolsonaro está reclamando da Receita. Ele não pode reclamar da Receita, ele foi pego pela Receita. Então, não adianta esse pessoal que comprou mais de cem imóveis com dinheiro de rachadinha, não pode ficar indignado com o trabalho sério que a Receita está fazendo", disse o ministro recentemente.

Após o prazo expirar, caberá à Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre a denúncia para que, logo em seguida, Mendonça tome a decisão final.