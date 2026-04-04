JULGAMENTO
STF decidirá futuro de ex-presidente de Assembleia Legislativa cassado
Neste momento, Rodrigo Bacellar (União Brasil) está preso
Por Ane Catarine
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O Supremo Tribunal Federal (STF) vai julgar, entre os dias 17 e 28 de abril, o recurso do ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Rodrigo Bacellar (União Brasil), contra a decisão que manteve a cassação de seu mandato pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O caso chegou ao colegiado após o ministro Cristiano Zanin negar sozinho um pedido da defesa para suspender os efeitos da decisão.
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Apesar do recurso, a cassação já foi aplicada. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) anulou os 97.822 votos recebidos por Bacellar em 2022 e confirmou Carlos Augusto (PL) como novo deputado eleito.
A homologação desse resultado está prevista para 14 de abril.
Por que ele foi cassado
A decisão do TSE apontou abuso de poder político nas eleições de 2022. A cassação foi vinculada a irregularidades na Ceperj, que beneficiaram aliados políticos.
Ao recorrer ao STF, a defesa tenta reverter a cassação com três argumentos principais:
- Diz que não teve chance de se defender de todos os pontos usados na condenação;
- Questiona por que outras pessoas envolvidas em contratos da Ceperj e da Uerj não foram punidas;
- Afirma que a perda do mandato antes do fim do processo desrespeita o voto dos eleitores.
Alvo de operação
Na última semana, Rodrigo foi preso novamente pela Polícia Federal em uma fase da Operação Unha e Carne, autorizada pelo STF, sob suspeita de tentar atrapalhar investigações ligadas a uma organização criminosa.
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